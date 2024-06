Studenti del Baruffi di Ceva portano in scena la commedia "Incantesimi e misteri"

Il valore aggiunto della diversità, la collaborazione e il supporto reciproco tra compagni, l’inclusione. Questi i temi della commedia che gli studenti della I Afm hanno portato in scena in vista della conclusione dell’anno scolastico. In questo primo anno di scuola superiore, i nostri studenti hanno affrontato numerose sfide, dalle nuove materie agli inevitabili ostacoli che caratterizzano il percorso educativo. Tuttavia, è proprio in questo contesto che hanno dimostrato una crescita significativa, sia a livello didattico che personale.

“Un anno che andava concluso celebrando la vera forza di una nuova classe che nasce: l’inclusione - spiega la prof.ssa Vita Tumbiolo curatrice del progetto -. E i ragazzi hanno scelto il modo migliore per farlo: portando in scena una commedia che ha saputo unire alle nozioni apprese durante l’anno, le abilità maturate in ambito relazionale. La classe ha lavorato dimostrando impegno ed entusiasmo, confrontandosi e supportandosi a vicenda, con la consapevolezza che il contributo di tutti è fondamentale per raggiungere con successo obiettivi comuni”.

“Il progetto – dichiara la dirigente dell’IIS Baruffi di Ceva, Angela Raffaele Addamo - è un esempio lampante di come la scuola possa essere un luogo di incontro e di crescita, dove le abilità relazionali si sviluppano accanto alle conoscenze teoriche. Ringrazio di cuore la prof.ssa Vita Tumbiolo per la dedizione e la passione con cui ha guidato i ragazzi in questa avventura, e auguro agli studenti di continuare a coltivare con lo stesso entusiasmo e impegno le loro capacità e i loro sogni”.