Volley Femminile: l'ex pumina Salì Coulibaly lascia la pallavolo

L'ex giocatrice della Lpm Bam Mondovì Salimatou Coulibaly, a soli 28 anni appende le ginocchiere al chiodo! La notizia in verità non ci coglie di sorpresa, visto che eravamo a conoscenza delle intenzioni della ragazza di dire basta alla pallavolo giocata. Una scelta che era stata presa già da tempo. In fondo, nel nostro silenzio, speravamo che ci ripensasse, che potesse ancora scendere sui taraflex per vivere e regalare emozioni.

Ma il post odierno pubblicato dalla giocatrice bresciana non lascia spazio a qualsivoglia forma di retromarcia e il suo "Grazie pallavolo" assume il senso di una inappellabile "sentenza". Una decisione che sportivamente lascia un pò di amaro in bocca, ma che va rispettata appieno da tutti e anche noi non vogliamo essere da meno. Dietro questa scelta, tra l'altro, c'è solo la voglia di scrivere pagine diverse, pagine nuove, ma sempre intense.

Se la grinta sarà la stessa di quella messa in campo nei suoi 20 anni di carriera siamo certi che potrà conquistare soddisfazioni ben più grandi di quelle ottenute nel volley. Il ritorno in campo dopo il grave infortunio patito due anni fa, quando difendeva i colori della Omag San Giovanni in Marignano, è stata probabilmente l'ultima grande vittoria della schiacciatrice bresciana, che ha faticato tanto, ma che alla fine è tornata in quell'A2 che aveva lasciato. E se la prima maglia non si scorda, vogliamo pensare che Salì non di dimenticherà neppure dell'ultima maglia indossata, quella della Lpm Bam Mondovì.

Non resta che augurare a Salì Coulibaly nuove vittorie, professionali e famigliari, nella convinzione che continueremo comunque a fare il tifo per lei. Ecco il post pubblicato sulla propria pagina social:

“Quando lo senti, lo sai “ Ed io la sentivo sempre più forte quella vocina che da tempo mi diceva che era arrivato il momento di chiudere questo capitolo della mia vita. Un capitolo importante durato quasi 20 anni. Provo estrema gratitudine per tutte le persone incontrate e per tutto ciò che ho vissuto. Grazie pallavolo