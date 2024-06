A Fossano arrivano i distributori automatici di sacchetti per la differenziata

Arriveranno tra qualche giorno a Fossano, i distributori automatici di sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, che permetteranno agli utenti di ottenere il materiale in maniera rapida e semplice, utilizzando la scheda del proprio codice fiscale e a qualsiasi ora, visto che i distributori saranno attivi 24 ore su 24.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nella città di Fossano, è effettuato da CSEA, ossia il Consorzio servizi Ecologia ed Ambiente, con il sistema “porta porta”, svolto relativamente a tutte le utenze domestiche e non domestiche ed include il trasporto e lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.

La differenziazione, inoltre, avviene mediante la suddivisione dei rifiuti in appositi sacchetti diversificati per tipologia, che sono direttamente forniti dal Consorzio e i fossanesi fino ad ora, potevano ritirarli presso l’isola ecologica di via Marene. Tra pochi giorni, invece, potranno usufruire anche dei tre distributori automatici che - dopo alcuni sopralluoghi effettuati da CSEA insieme al personale comunale - sono stati posizionati in via Oriana Fallaci nel complesso di Cascina Sacerdote, Piazza XXVII Marzo 1861, sotto la tettoia comunale ed infine in Piazza Dompè, a destra del passaggio coperto, lato viale.