PYUSD: la stablecoin di PayPal è disponibile sulla blockchain di Solana

Come riportato da Coinsauce, PayPal ha annunciato che la sua stablecoin PYUSD è stata lanciata sulla blockchain di Solana, allo scopo di offrire transazioni più veloci ed economiche. Secondo l'annuncio, avvenuto durante il Consensus 2024 ad Austin, Texas, la stablecoin sarà emessa dal suo partner, Paxos Trust Company.

Solana conferma la sua importanza come blockchain, anche per quanto concerne i trasferimenti di stablecoin: di recente la rete è stata protagonista del settore crypto per le tante meme coin di successo che ha ospitato.

PayPal lancia la sua stablecoin

Durante il Consensus 2024, che si è tenuto ad Austin, in Texas, PayPal ha annunciato che la sua stablecoin PYUSD è disponibile sulla blockchain di Solana: PYUSD sarà emesso dal suo partner, Paxos Trust Company. L’espansione sulla piattaforma di smart contract segna una pietra miliare importante sia per PayPal, sia per Solana.

Come annunciato da Coinsauce, infatti, con questo lancio PYUSD attingerà a una delle blockchain più veloci, scalabili e a basso costo di quelle presenti sul mercato: Solana è emersa come la blockchain più utilizzata per i trasferimenti di stablecoin, secondo la piattaforma di analisi blockchain Artemis.

Di conseguenza il lancio di PYUSD, che mira a dominare il settore, porta l’azienda verso il successo. PayPal rende noto che PYUSD sarà più economico e veloce da utilizzare su Solana, accelerandone in questo modo, forse, l'adozione. Nello specifico, ciò potrebbe ampliarne quella per il commercio e i pagamenti.

Il lancio di PYUSD dà maggiore credibilità a Solana

Jose Fernandez da Ponte, vicepresidente senior del gruppo PayPal, spiega: “Rendere disponibile PYUSD sulla blockchain di Solana promuove il nostro obiettivo di abilitare una valuta digitale con un valore stabile, progettata per il commercio e i pagamenti.”

Il lancio conferisce ulteriore credibilità alla blockchain di Solana, che ora collabora con un hub finanziario che vanta 25 anni di innovazione fintech. Questo aspetto è stato evidenziato da Sheraz Shere, GM of Payments presso la Solana Foundation, che ha osservato: "L'adozione continua da parte di operatori del settore come PayPal aiuta a realizzare la prossima generazione di innovazione fintech".

PYUSD è ora disponibile su Solana e sul suo rivale Ethereum: negli ultimi tempi gli utenti di Ethereum hanno sollevato parecchia preoccupazione su elementi come le elevate commissioni di transazione e la bassa velocità. Per questo motivo, negli ultimi mesi Solana ha dominato lo spazio delle stablecoin, attirando più utenti e anche asset digitali.

La crescita della rete ha contribuito anche a far salire il valore di SOL, che attualmente viene scambiato per $166,40. Gli investitori rimangono ottimisti su un prossimo superamento dei 200 dollari, anche per la possibilità che si verifichi l’approvazione di un ETF spot su Solana.

All'inizio di quest'anno, PayPal ha inoltre integrato Paxos e Chainlink per aumentare la presenza di PayPal USD (PYUSD) sulla blockchain, una collaborazione che non solo promuove la tokenizzazione degli asset, ma apre anche la strada alla crescita della finanza blockchain a livello globale.

