Cuneo è pronta per la serie A di sitting Volley. Carlo Gonella:"Questo è uno sport fantastico" (VIDEO) "

L’Acqua S.Bernardo Cuneo Sitting Volley ospiterà la 3^ giornata del girone A del campionato di Serie A maschile. Grazie al sostegno del Comune di Cuneo, il concentramento suddiviso in due giorni si terrà al Palasport di Cuneo sabato 8 e domenica 9 giugno con unico ingresso gratuito lato biglietteria.

"Dopo aver giocato la seconda giornata del Campionato italiano di Sitting Volley a Chieri contro due corazzate come Fermo e Parma, siamo a ricomporre tutte le nuove esperienze fatte sul campo con la nostra squadra per questa stagione", dice il nuovo coach della squadra cuneese Flavio Frattani.

Che aggiunge: "Il Gruppo c’è e sta lavorando con il focus sui punti a noi essenziali per creare gioco e vittorie. Il Cuneo Volley ci ha chiesto di divertirci e crescere per andare a puntare in alto, tutti sappiamo che il percorso nel Sitting Volley è lungo ma il gruppo è consapevole del da farsi. Ho trovato atleti disposti a collaborare e a lavorare duro e ciò mi fa ben sperare. Per la terza giornata in casa a Cuneo puntiamo a festeggiare sia sabato che domenica, credo molto nella mentalità aggressiva del Cuneo Sitting Volley e nel nostro saper risolvere le difficoltà a terra. Al mio primo giorno a Cuneo i ragazzi mi hanno insegnato "Anduma Fiöi” e quindi Signore e Signori cuneesi sono ad invitarvi a venire a tifare i vostri ragazzi e a scoprire questo bellissimo e velocissimo Sport".

Noi oggi abbiamo incontrato il giocatore Carlo Gonella, cuneese DOC, alla sua seconda stagione con la maglia biancoblu. Le sue parole ai nostri microfoni: