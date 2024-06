Federica Barbero (Fratelli d’Italia): “L’importanza della pratica sportiva come momento di miglioramento personale e aggregazione”

“ Dagli antichi abbiamo ereditato un adagio molto noto: ‘mens sana in corpore sano’.

Federica Barbero candidata nelle liste di Fratelli d’Italia, sia per le elezioni della Regione Piemonte (per Cuneo e provincia), che per le europee nella circoscrizione Nord-Ovest (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia) fa alcune considerazioni sullo sport che oltre a migliorare la salute e l'umore, favorisce l'inclusione e la coesione sociale, dimostrando il suo ruolo fondamentale nella crescita individuale e collettiva.

Già in tempi remoti era infatti ben chiara la correlazione tra benessere fisico e mentale. Oggi possiamo affermare pacificamente che la cultura sportiva è, nel nostro Paese, patrimonio tutelato al più alto livello.

Infatti, dallo scorso autunno, grazie ad una iniziativa di Fratelli d’Italia, è stata approvata una norma costituzionale (art. 33, ultimo comma) secondo la quale ‘La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme’.

Questo riconoscimento è un vero traguardo, che per un verso rende onore ai tanti atleti che danno lustro alla Nazione con i loro innumerevoli successi sportivi; per altro verso traduce in impegno giuridico ciò che quanti hanno a cuore la propria forma fisica sperimentano costantemente.

Lo sport, invero, ha riflessi positivi e significativi sull'umore, allontanando lo stress e favorendo un approccio positivo alla vita.

Numerosi studi scientifici hanno poi dimostrato l'importanza della pratica sportiva, soprattutto oggigiorno, quando la sedentarietà sta diventando la regola e, per giunta, causa manifesta di gravi patologie, come ad esempio malattie cardiovascolari, diabete, malattie dell'apparato motorio, sindromi depressive fino addirittura a forme tumorali. In più, lo sport praticato in gruppo, sia a livello amatoriale che agonistico, favorisce l’inclusione, l’empatia, la creatività, l’autocontrollo e la capacità di concentrazione.

La maggioranza di governo, e il centrodestra in generale, intendono valorizzare al massimo il settore sportivo, sia per gli indubbi riflessi sociali che produce ma anche come volano economico: prova ne sia la recente approvazione alla Camera del disegno di legge, ancora su iniziativa di Fratelli d’Italia, sull’azionariato popolare nelle società sportive.

Attraverso questo strumento si vogliono coinvolgere i tifosi direttamente nella gestione delle società, consentendo loro di diventarne soci-investitori. È chiaro che in tal modo si mira a promuovere coesione sociale e aggregazione, in virtù del valore della pratica sportiva quale fattore di crescita individuale e collettiva ma anche per diffondere la cultura del rispetto delle persone e delle regole comuni.

Per chiudere, mi si passi la battuta: anche il recarsi ai seggi elettorali è un buon modo per combattere la pigrizia e la sedentarietà”.