Diageo, il Gruppo consiliare provinciale di Fratelli d'Italia di Cuneo: "Ringraziamo la Regione Piemonte e il Governo per il lavoro fatto in questi mesi"

Nella giornata di ieri, al termine di mesi di trattative ed azioni politiche per trovare una soluzione al problema, è finalmente giunta la notizia che la Newlat Food, ha presentato un'offerta vincolante per l'acquisto della Diageo di Santa Vittoria d'Alba, la quale prevede la continuità produttiva e la piena occupazione dei lavoratori. Ciò è il risultato conclusivo dalla riunione del tavolo nazionale presso il Ministero del Made in Italy, retto dal Ministro Adolfo Urso.

Nelle trattative ha svolto un ruolo determinante la Regione Piemonte ed in particolare il Vicepresidente ed Assessore al lavoro Elena Chiorino.

Abbiamo appreso la notizia dell'offerta pervenuta dal gruppo italiano Newlat Food per il sito produttivo di Santa Vittoria d'Alba, ringraziamo la Regione Piemonte, in particolare l'Assessore Chiorino e il Governo, con il Ministro Urso, per il lavoro fatto in questi mesi.

La crescita economica si fonda anche sul consolidamento delle attività produttive sul territorio, con questo spirito è stata affrontata la questione che, dopo il disimpegno irrevocabile dell'attuale proprietà, non consentiva una continuità operativa e di garanzia occupazionale. Pertanto il Ministero del Made in ltaly e l'Assessorato al lavoro della Regione Piemonte hanno intrapreso la strada di raccogliere le eventuali proposte di subentro.

Con il risultato raggiunto ieri si garantiranno continuità occupazionale e di utilizzo del sito produttivo, questo riteniamo essere l'approccio corretto per una politica industriale che vada nella direzione di garantire crescita economica e occupazione sul territorio che persegue Fratelli d'Italia a tutti i livelli istituzionali.