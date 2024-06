Bra, si chiude l’avventura del fotografo Angelino: fine di un’epoca

Il centro di Bra perde un altro pezzo della sua storia. Dopo oltre mezzo secolo indissolubilmente intrecciato alle vite di migliaia di persone, il fotografo Angelino Fasano ha abbassato per l’ultima volta la serranda del suo negozio in piazza Carlo Alberto , da tutti considerato una vera istituzione.

Si sono spente le luci delle sue vetrine in cui è passata la vita della città: nel suo studio, “sfilavano” sposi, famiglie, bambini di prima comunione, pronti a farsi immortalare dalle sue macchine fotografiche, strumenti sempre all’avanguardia in un angolo della città capace di mantenere l’atmosfera speciale della bottega di famiglia.

Questo erano i fotografi come Angelino. Erano i padroni dei sorrisi, perché davanti a loro i volti s’illuminavano e forse non solo per il flash. Erano i registi dei momenti felici che restavano nella memoria, i custodi dell’identità, perché facevano i ritratti per la patente al papà, al figlio, al nipote.