Farigliano cambia volto: concluso il maxi intervento in piazza Vittorio Emanuele II e installati i pannelli con le foto di Gino Voena [FOTO]

“Un sogno che si realizza, frutto di un grande gioco di squadra tra amministrazione, dipendenti comunali, regione e cittadini. Anche se per quest’anno i bambini potranno goderne solo per gli ultimi giorni di lezione siamo davvero soddisfatti che ora la scuola abbia a disposizione uno spazio all’aperto, sicuro, completamente pedonale che potrà essere utilizzato anche per la ricreazione."

Così Ivano Airaldi, sindaco di Farigliano commenta il risultato del maxi intervento dedicato alla riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele II che si è concluso negli scorsi giorni.

L'intervento, per un importo di circa 630mila euro, ha interessato la piazza che abbracciata dal palazzo municipale e dalle scuole, con il rifacimento della pavimentazione e la creazione di una scalinata, con l'obiettivo di creare uno spazio all'aria aperta sicuro che possa essere utilizzato anche dalle scuole durante la ricreazione.

I lavori, iniziati a ottobre dello scorso anno, sono stati realizzati dalla ditta “Icose spa” di Paroldo e alla Sam di Cherasco con un'associazione temporanea di impresa e i costi sono stati sostenuti grazie a un contributo della Regione Piemonte e con circa 60mila euro di avanzo di amministrazione.

Il risultato, molto gradevole, ha portato alla creazione di un'ampia scalinata, aumentando anche la sicurezza dei pedoni. Nelle prossime settimane a completamento dell’intervento saranno installate panchine e fioriere.

Infine, a coronamento degli interventi nel centro storico e a ingresso paese, negli scorsi giorni, sono stati installati anche alcuni pannelli, realizzati dalla PubliAlba, con alcune immagini dell’archivio storico del fotografo Gino Voena.

Si tratta dell'ultimo tassello dei lavori che hanno interessato via Cavour (leggi qui), vicolo Portici e l'area antistante la casetta dell'acqua, per un impegno complessivo di circa 213 mila euro ed eseguiti dalla S.A.M. Costruzioni di Cherasco.

Un'operazione di restyling che è andata ben al di là del lato estetico: se da un lato infatti, la nuova pavimentazione in porfido ha regalato un aspetto ordinato e gradevole al centro storico, rendendolo uniforme, dall'altra l'amministrazione comunale è anche intervenuta per il rifacimento e la sostituzione dei sottoservizi presenti.

"Ringrazio di cuore la famiglia di Gino Voena, nelle persone di Cristina e Gigliola - dice il sindaco Ivano Airaldi - per averci concesso di utilizzare questi scatti che raccontano la storia del paese e che ora potranno essere ammirasti da fariglianesi e turisti".