Importante intervento di restyling a Farigliano per valorizzare il centro storico

Il centro storico di Farigliano ha cambiato volto. Sono infatti terminati negli scorsi giorni i lavori che hanno interessato in particolare le aree di via Cavour, vicolo Portici e l'area antistante la casetta dell'acqua, che si incontra entrando in paese.

Un'operazione di restyling che va ben al di là del lato estetico: se da un lato infatti, la nuova pavimentazione in porfido regala un aspetto ordinato e gradevole al centro storico, rendendolo uniforme, dall'altra l'amministrazione comunale è anche intervenuta per il rifacimento e la sostuzione dei sottoservizi presenti.

"Grazie a questi lavori - spiega il sindaco Ivano Airaldi - sono state sostituite tutte le condutture che erano datate e ammalorate, sia quelle della rete fognaria che quelle per la distribuzione dell'acqua. E' stato poi realizzato un battuto in cemento armato, livellato con la corretta pendenza per favorire gli scarichi delle acque. In vicolo Portici a breve verranno ancora installate delle applique per valorizzare, anche attraverso l'illuminazione, questo scorcio caratteristico del nostro paese".

Riorganizzata, in maniera più funzionale, anche l'area antistante la casetta dell'acqua, dove da pochi giorni è stata rifatta anche la segnaletica orizzontale.

I posti auto da cinque sono stati portati a dieci, più un posto riservato ai disabili e quattro posteggi per le moto; l'attraversamento pedonale è stato ridisegnato per rendere più sicuro il passaggio dei pedoni, oltre a prevedere un'area chiusa al traffico dove verrà realizzata un'aiuola. L'amministrazione procederà poi con il posizionamento di alcune panchine e una pannellatura con foto storiche di Farigliano. E' prevista inoltre anche l'installazione di una colonnina per la ricarica delle e-bike.

I lavori, per un impegno complessivo di circa 213 mila euro, sono stati eseguiti dalla S.A.M. Costruzioni di Cherasco. Dopo la festa del "Bon vin", l'amministrazione procederà con l'avvio dei lavori che interesseranno la riqualificazione delle piazza del Municipio.