Mondovì, i ragazzi della scuola media musicale ricevuti in municipio: saranno in concerto a Racconigi e in piazza Maggiore

I giovani musicisti sono stati ricevuti mercoledì scorso in Sala Scimé dal sindaco Luca Robaldo e dall'assessora all'istruzione Francesca Bertazzoli che hanno ribadito ad alunni e docenti il loro apprezzamento personale, nonché l'ufficiale ringraziamento del Comune attraverso la consegna di un diploma d'onore per i meriti didattici e artistici dimostrati.

È stata anche l'occasione per un brindisi analcolico nello slargo antistante la sala, per festeggiare insieme la fine dell'anno scolastico!

I prossimi appuntamenti musicali in cui si potranno apprezzare i ragazzi in orchestra saranno per mercoledì 5 giugno al Castello di Racconigi e soprattutto giovedì 6 in Piazza Maggiore a Mondovi, alle 21.