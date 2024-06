Arriva all’Iris di Dronero “Food for Profit”, il documentario investigativo di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi

“L’appello del film arriva forte e chiaro: dobbiamo fermare questo sistema corrotto se vogliamo salvare il pianeta. E noi stessi.” L’associazione O.P.S. Officina per la Scena annuncia così la proiezione del documentario investigativo “Food for Profit”, scritto e diretto dalla giornalista Giulia Innocenzi e dal filmmacker Pablo D’Ambrosi.

Appuntamento al CineTeatro Iris di Dronero sabato 8 giugno alle ore 21

.“Con il Made in Italy noi stiamo tranquilli perché è un’eccellenza, ma non è vero niente - ha dichiarato la giornalista Innocenzi nel podcast Bazar Atomico condotto da Davide Francesco Saba - Il Made in Italy si basa per la stragrande maggioranza sugli allevamenti intensivi.”

Uscito in Italia il 27 febbraio 2024, “Food for Profit” è il primo documentario che mostra il filo conduttore tra l’industria della carne, le lobby e il potere politico, attorno ai quali ruotano tantissimi soldi che l’Europa destina agli allevamenti intensivi.

Temi scottanti, quali il maltrattamento degli animali, l’inquinamento per l’ambiente ed il fatto anche che gli allevamenti intensivi rappresentano un pericolo per potenziali future pandemie.

Un viaggio insomma, di conoscenza e consapevolezza, all’interno dell’industria alimentare che produce carne e formaggi.