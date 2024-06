Giornata dedicata alla biodiversità nel parco Mario“Re Cit”

Nuova iniziativa nel parco dedicato a Mario“Re Cit”.

Sabato 8 giugno – dalle 10 alle 12, e il pomeriggio dalle 14 alle 16 – nel parco comunale lungo il Maira (accessibile lungo la ciclabile che porta al Santuario della Sanità, in prossimità del passaggio a livello) si svolgeranno varie iniziative legate alla natura e all'importanza del mantenimento della biodiversità. Oltre che per ricordare Mario Torre, detto “Re Cit”, e sottolineare l’importanza delle api per l’ambiente e l’ecosistema.

Grazie al Rotary Club di Savigliano, l’anno scorso è stata posta su una bacheca all’interno del parco una riproduzione di un manifesto dedicato a Mario Re Cit (realizzato dall'industria mobili Origlia nel 1971 con disegni di Beppe Morino e testi dell'avvocato Gianni Delzanno). Questa sarà l'occasione per ammirare il manifesto e per ricordare Mario Torre, personaggio ricco di vita che fu – tra le altre cose – Cavaliere di Vittorio Veneto, pescatore di notte, bagnino della colonia elioterapica, giocatore della Saviglianese calcio, partigiano, appassionato di lotta greco-romana e soprattutto "uomo di fiume".

Si parlerà di antichi mestieri lungo il Maira, della conoscenza del fiume, della biodiversità e dell’importanza delle api. Con diversi interventi, alcuni liberi ed altri su prenotazione.

Ci sarà per esempio un'attività didattica esperienziale per famiglie e bambini chiamata “Il territorio che nutre, non solo Api”, a cura di Cônitours (momento gratuito su prenotazione allo 0171.696206).

È prevista poi una visita al parco con esperti, fra storie di fiume e biodiversità, a cura della Delegazione FAI di Saluzzo e Gruppo di Savigliano. Il banco Fai sarà collocato sul piazzale della piscina: contributo volontario minimo di 3 euro. Possibilità di tesserarsi sul posto.

Ci sarà anche un assaggio di quanto sarà ben visibile da metà giugno fino a fine luglio. Nell’area centrale, grazie a Filiera Futura e Fondazione Crc, fiorirà una variopinta oasi della biodiversità che attirerà numerosi insetti, in particolare api e farfalle.

L'iniziativa è organizzata dall'Amministrazione comunale e il Centro di Turismo Escursionistico di Savigliano, nell’ambito del progetto “+ Api” promosso da Filiera Futura con il contributo di Fondazione Crc, insieme agli enti partner Rotary Club Savigliano, Delegazione FAI Saluzzo - gruppo di Savigliano, Cônitours, Fuma che ‘nduma e Società Pescatori Sportivi.

«Sarà per tutti una occasione per ricordare pezzi di storia saviglianese e il meraviglioso mondo delle api – dicono gli organizzatori –. Per conoscere, apprezzare ed amare i luoghi del nostro territorio. Si consiglia ai saviglianesi di arrivare a piedi o in bici, o comunque di parcheggiare nel piazzale della vicina piscina comunale, seguendo i cartelli segnaletici che in breve conducono al parco».

Per informazioni: 340.9009991.