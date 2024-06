Intervista a Ivana Casale, candidata sindaca di Manta con la lista “SiAmo Manta”

Ivana Casale, 55 anni, imprenditrice e avvocato non praticante, sposata e mamma di due figli, è candidata a sindaca del paese con la lista “SiAmo Manta”.

Invita tutti i mantesi all’incontro conclusivo della campagna elettorale, che si terrà giovedì 6 giugno alle 20.45 nel salone dell'asilo.

La serata sarà condotta da Simona Solavaggione di TRS Radio e si concluderà con un rinfresco.

Cosa l’ha spinta a candidarsi per la carica di sindaco di Manta?

"Sono cresciuta a Manta dove ho frequentato l’asilo, le scuole elementari e le scuole medie. Ho trascorso qui la mia giovinezza ed è il paese che tuttora vivo quotidianamente.

Nel corso degli anni Manta mi ha dato molto sotto tutti i punti di vista ed è per questo che oggi sento il dovere di fare qualcosa di utile per questo paese, che merita attenzione e dedizione a tempo pieno.

La presenza poi di un gruppo molto numeroso di mantesi che si sono resi disponibili a collaborare con me e con i candidati della lista ‘SiAmo Manta’ mi ha convinta a candidarmi".

Quali sono le prime cose che farà se verrà eletta sindaco?

"Se i cittadini di Manta mi daranno fiducia e mi voteranno, proprio riflettendo sulle questioni che sono state poste dai mantesi rispondendo ai questionari e in occasione degli incontri che ci sono stati in questi ultimi mesi, mi occuperò innanzitutto di decoro urbano e di sicurezza.

Il decoro è il miglior biglietto da visita di una città, la pulizia delle strade, delle aree verdi e degli spazi per la raccolta dei rifiuti.

La sicurezza è il requisito indispensabile per la vivibilità di un paese.

Manta deve essere un luogo in cui i genitori possono vivere tranquilli anche quando i loro figli escono e vanno a giocare.

Le persone, specie quelle che hanno difficoltà, devono poter camminare sui marciapiedi, senza la preoccupazione di inciampare in buche o dissesti insidiosi e poter attraversare le strade in sicurezza.

I parchi giochi dovranno essere finalmente sistemati in modo da eliminare ogni situazione di pericolo per i bambini.

È importante anche potenziare il sistema di sorveglianza, perché non dovrà più succedere che qualcuno possa pensare di continuare a ‘divertirsi’ distruggendo beni che appartengono a tutti. Impunemente.

Per fare tutto questo occorre un grande impegno e disponibilità al confronto, che purtroppo nell’ultimo periodo sono mancati all'interno della macchina amministrativa, e che la sottoscritta, unitamente ai miei volenterosi compagni di viaggio, ha tentato in tutti i modi di segnalare e denunciare, sino ad arrivare alle dimissioni.

Proprio per questa mia consapevolezza, del grande lavoro richiesto per poter essere un buon sindaco, mi sono impegnata con i cittadini mantesi a farlo a tempo pieno.

La dimensione attuale di Manta e gli impegni amministrativi richiedono ormai una presenza costante del primo cittadino, non solo limitata al tempo necessario per il disbrigo delle pratiche ed alla rappresentanza durante gli eventi".

C’è un obiettivo che le sta particolarmente a cuore e che pensa di raggiungere nel mandato?

"‘SiAmo Manta’ ha obiettivi concreti, basati su una solida progettazione pluriennale. Senza un piano ben pensato i singoli interventi rischiano di diventare fine a se stessi.

Uno degli interventi che mi sta particolarmente a cuore è la trasformazione di Cascina Aia da mero contenitore a centro aggregativo polifunzionale.

Durante il mio incarico di assessore, come primo passo, ero già riuscita, affrontando non poche difficoltà, a trasferire la biblioteca comunale in questo bellissimo edificio ristrutturato, ricco di storia e potenzialità ed ancora troppo poco utilizzato.

Cascina Aia dovrà diventare il cuore pulsante di Manta e i suoi spazi potranno essere utilizzati sia dai giovani che dai meno giovani, luoghi pensati come centri di studio, di incontri, di eventi e anche di accoglienza dei turisti.

Questo progetto rappresenterà un passo veramente importante verso una comunità più unita e dinamica, e sono determinata a portarlo avanti con tutto il mio impegno. La collaborazione poi con le diverse associazioni presenti sul territorio quali, ad esempio, la Croce Rossa, l’Airone, il FAI, gli Alpini, l’AIB, lo Sci Club Manta e le tante associazioni di giovani favorirà certamente la realizzazione di nuovi progetti che potranno solo far crescere Manta sotto tutti i punti di vista.

Qualcuno si chiederà con quali soldi faremo tutto questo.

È una domanda appropriata che merita una risposta chiara: i soldi ci sono!

Basta saperli intercettare come ha saputo fare il Comune di Saluzzo e come, non vorrei essere autocelebrativa, ho saputo fare io assieme agli assessori che hanno deciso di condividere con me questa avventura.

Questo è avvenuto quando li abbiamo trovati per rinnovare l'illuminazione degli impianti sportivi, per la riqualificazione dell'area esterna di Santa Maria del Monastero, per realizzare la mensa e la nuova biblioteca, per finanziare il progetto di efficientamento energetico e di ampliamento della palestra.

Mi spiace dirlo, in solitudine.

Ma per intercettare i fondi occorrono competenza, pronta conoscenza dei bandi, stretta cooperazione con i funzionari per predisporre tempestivamente i progetti e, soprattutto, tempo e passione per la cosa pubblica".

Cosa pensate di fare per favorire il turismo ed il commercio?

"In questo periodo storico, i nostri negozi stanno attraversando grandi difficoltà. Certamente un paese sicuro, pulito ed abbellito, promotore di eventi culturali ed artistici, è un paese attrattivo.

Un paese che attrae turisti crea nuove e maggiori opportunità anche per il commercio locale.

Sarà molto importante lavorare per riqualificare il centro cittadino. A tal fine abbiamo previsto di arricchirlo con nuovi arredi urbani ed incentivare le attività a migliorare le vetrine e gli spazi esterni. L’investimento nel decoro urbano e nella valorizzazione del centro storico ha portato risultati molto positivi e a volte insperati in altre realtà.

Immaginiamo un centro pieno di vita, con negozi accoglienti e spazi ben curati.

Un paese da vivere, da visitare e da amare.

È nostra intenzione creare un tavolo di lavoro che coinvolga tutti i settori della nostra economia – agricoltura, industria, commercio e artigianato – per costruire una rete di supporto solida e favorire la cooperazione tra le varie attività, individuando obiettivi comuni e favorendo la co-progettazione.

Non dimenticheremo poi la nostra meravigliosa collina, da curare, mantenere e valorizzare con percorsi cicloturistici e pedonali, in sinergia con i comuni limitrofi".

Perché i cittadini mantesi dovrebbero votare 'SiAmo Manta'?

"Noi rappresentiamo la vera novità di queste elezioni.

Da una parte ci poniamo in netta discontinuità con la giunta attuale, che nel suo ultimo periodo ha dimostrato parecchi limiti e inadeguatezza nell’affrontare e risolvere i problemi del paese, a tratti quasi assente e poco incline ad iniziative di rinnovamento; interessata forse più a questioni del tutto irrilevanti per la comunità mantese.

Dall’altra, vogliamo affermare con forza la nostra identità, di lista autenticamente civica, interessata esclusivamente alle necessità di Manta.

Situazione ben diversa, invece, per la lista che ha come candidato sindaco l’amico Arnolfo.

Ora, io non so quali siano le vere intenzioni del candidato Arnolfo. Non voglio credere che la sua candidatura possa essere interpretata come la costruzione di una testa di ponte per tentare un’operazione simile a quella realizzata con il comune di Castellar.

Ma una cosa è certa, il candidato Arnolfo è un dirigente politico che, per giunta, da sempre lavora e fa politica a Saluzzo, che deve rendere conto dell’ operato al suo partito i cui interessi, mi vien da pensare, non sempre potrebbero coincidere, necessariamente, con quelli dei cittadini mantesi.

Ma la cosa che più lascia perplessi e che dovrà essere presa in seria considerazione ed attenzione dai mantesi scontenti dell'attuale Amministrazione, è che la lista del candidato Arnolfo ben lungi dal costituirne un’alternativa, ne è l'oggettiva alleata, favorendone di fatto la rielezione.

Per tutti questi motivi, per concludere, chiedo a tutti i mantesi di partecipare al voto e di dare fiducia ai componenti della lista ‘SiAmo Manta’, donne e uomini competenti ed intellettualmente onesti, che vivono, studiano e lavorano a Manta cooperando serenamente con tutti per il reciproco bene. E che si assumono la responsabilità di dar corso agli impegni assunti, occupando tutto il tempo necessario e le forze a loro disposizione, ben consapevoli che alla fine del mandato dovranno dar conto ai cittadini mantesi, che sapranno valutarli".

Vi aspettiamo:

giovedì 6 giugno alle 20,45 presso il salone dell’asilo per la serata conclusiva di presentazione dei candidati e del programma a cui seguirà un rinfresco;

venerdì 7 giugno alle 18,30 presso l'info point in via Roma, 30 per un momento conviviale prima del 'silenzio' elettorale.