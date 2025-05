“La Casa delle Emozioni” al Centro Commerciale Grande Cuneo

Dal 31 maggio al 6 giugno, il Centro Commerciale Grande Cuneo ospita un’esperienza unica e coinvolgente: la Casa delle Emozioni.

Un percorso interattivo e immersivo pensato per tutta la famiglia, dove i più piccoli, insieme ai loro genitori, possono esplorare il mondo delle emozioni e imparare a riconoscerle, capirle e affrontarle.

Le emozioni sono parte della vita quotidiana, dalle prime risate ai momenti di gioia condivisi, ma anche ai piccoli momenti di paura, rabbia o tristezza. Riconoscerle è il primo passo per affrontarle e viverle in modo più consapevole.

La Digital Emotion Room, una stanza innovativa di 4x4 metri dotata di maxischermo e tecnologia avanzata, offre un viaggio emozionante tra giochi, animazioni 3D e narrazioni coinvolgenti che permettono di esplorare le emozioni a 360 gradi, trasformandole in esperienze sensoriali che lasciano il segno.

Ogni colore, suono e immagine è pensato per evocare un’emozione diversa. Dalla gioia alla meraviglia, dalla paura alla rabbia, ogni stato d’animo prende vita in un ambiente che stimola i sensi e la mente, offrendo l’opportunità di esplorare le emozioni da prospettive inedite.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, con orari dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

La Casa delle Emozioni è realizzata in collaborazione con Edizioni Centro Studi Erickson, leader nel campo della didattica e del supporto psicopedagogico, da sempre impegnato a promuovere il benessere emotivo e lo sviluppo delle competenze socio-affettive di bambini e ragazzi. Questa collaborazione garantisce un’esperienza che non è solo tecnologica, ma anche educativa, pensata per aiutare i più piccoli a sviluppare l’autoconsapevolezza e a gestire le proprie emozioni in modo positivo.

Un’opportunità per imparare a riconoscere le proprie emozioni e condividerle, in uno spazio dove ogni visita diventa un’occasione per crescere insieme.

La Casa delle Emozioni è solo una delle tante iniziative che rendono il Centro Commerciale Grande Cuneo un punto di riferimento per la comunità.

Clicca qui per maggiori informazioni https://centrograndecuneo.it/eventi/la-casa-delle-emozioni/