Saluzzo, l'artista francese Elzevir e la sua mostra “Hic et nunc” a Villa Belvedere

Inaugurata sabato scorso la mostra dell’artista francese Elzevir, dal titolo “Hic et nunc” e a cura di Lorand Hegyi. Sarà visitabile a Villa Belvedere Radicati, in via San Bernardino, 17 fino al 24 agosto.

L’evento ha aperto il calendario di iniziative della villa, gestita dall’Associazione “ Arte Terra e Cielo” e l'esposizione si inserisce nel percorso di valorizzazione dell’antica dimora promuovendo la pittura contemporanea e l’arte, come ha ricordato la presidente Giuliana Mussetto proponendo la nuova programmazione.

"Elzevir, artista noto per le sue gouaches vibranti e cariche di umanità, porta nella mostra saluzzese un nuovo ciclo di opere che riflettono sulla presenza, sull’attimo e sull’essere “qui e ora”. Il titolo HIC ET NUNC – “qui e ora” in latino – sintetizza la tensione poetica che attraversa il suo lavoro: uno sguardo acuto sulla quotidianità colta nel suo fluire, attraverso volti, gesti e posture che diventano universali".

Le figure, spesso solitarie o immerse in piccoli gruppi, appaiono sospese nel tempo, restituendo la fragilità e la potenza del momento presente. Attraverso una tecnica raffinata e una sensibilità pittorica fuori dal tempo, l’artista francese trasforma l’effimero in immagine archetipica.

"L'universo di Elzevir è fatto di leggerezza aneddotica o di ricerca di motivi interessanti - ha evidenziato nella presentazione Lóránd Hegyi, critico d'arte, scrittore e curatore d'arte ungherese- Egli guarda le cose, osserva ciò che è dato nel suo ambiente immediato e cerca di riprodurlo nel modo più meccanico e fattuale possibile. Il suo sguardo sulle cose è neutro, privo di emozione e—apparente a tutti gli effetti—privo di intenzione. Uno sguardo che constata e si limita a constatare. Uno sguardo che non conosce né storie, né evoluzioni, né trasformazioni. Eppure, in un certo senso, crea un racconto, anche se si tratta di un racconto privo di eventi e di storia.

Attraverso una pittura essenziale, ma mai fredda, Elzevir costruisce un linguaggio visivo capace di unire gesto e contemplazione, presente e memoria, in un equilibrio raffinato tra colore e forma. HIC ET NUNC propone una riflessione sul valore del tempo vissuto, della presenza, e dell’identità personale in un mondo che corre verso l’altrove".

La mostra è accompagnata dalla pubblicazione del volume “Hic et nunc”, edito dalla Nino Aragno Editore con testi critici a cura di Hegyi.

Orari di apertura: domenica e festivi 10 – 13 / 14 – 19: ingresso 5 euro, ridotto 3 euro. Info: tel. 3515718472. associazione.arteterracielo@gmail.com info@villabelvedereradicati.it

https://www.villabelvedereradicati.it/