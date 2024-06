Inaugurata la parete di arrampicata nella palestra dell’Istituto Comprensivo di Bossolasco

Giovedì 30 maggio, al termine della Rassegna Musicale “A.T.E.L.I.E.R. (Antiche Tradizioni E Leggende In Esibizioni Rap”) è stata inaugurata nella palestra dell’Istituto Comprensivo di Bossolasco la magnifica Parete d’arrampicata (m. 6 x 3.50) donata alla scuola da una generosa signora di Bossolasco.

Il Dirigente scolastico Bruno Bruna ed il professore di Educazione Fisica Stefano Barbero, al termine dell’inaugurazione, hanno voluto ringraziare la signora per la generosa donazione: “Con la parete d’arrampicata l’Istituto amplia ulteriormente la già vastissima offerta formativa, che vede gli alunni dell’istituto, per tre pomeriggi alla settimana, impegnati in varie discipline sportive, tra cui l’arrampicata, in cui quest’anno un nostro alunno ha vinto i Campionati studenteschi”.

L’inaugurazione è stata il culmine di una giornata in cui gli alunni dei cinque plessi di scuola primaria e dei quattro plessi di secondaria di primo grado si sono esibiti in un apprezzatissimo concerto che è arrivato al termine di un percorso realizzato con gli insegnanti di Musica e con l’aiuto dei familiari e di esperti del territorio. Gli alunni hanno quindi individuato gli elementi tipici del territorio e li hanno inseriti come testi inediti su musiche rap o tradizionali.