Ultramaratona: Mario Marino è campione italiano Master alla 100 km del Passatore

"Per la settima volta, mi ritrovo alla partenza della 100 km del Passatore, come se fosse la prima volta. Aspettativa, entusiasmo, desiderio di arrivare fino in fondo e timore di qualche imprevisto agitano il mio animo... E poi si parte nello scenario di piazza Duomo a Firenze: siamo più di tremila. Alcuni sono volti noti, tutti sono animati dalla voglia di percorrere chilometri e chilometri, in mezzo a una folla che ci incoraggia. Così come farà lungo tutto il percorso.Sono partito: la mente è calma, le gambe girano, percepisco i paesi, le strade, le persone intorno a me, ma la sfida è iniziata e la volontà di andare avanti occupa il mio spirito. L’allenamento costante paga: supero la salita un po’ correndo un po’ camminando veloce. Arrivo alla Colla sugli Appennini, quando ormai è scesa la notte... Un veloce cambio d’abito e via verso gli ultimi cinquanta chilometri, in gran parte in discesa... Mi concedo le soste per riprendere energia con cibo e bevande. Così arrivano gli ultimi pesanti chilometri. Faenza è a due passi. Ed ecco il traguardo. Gioia liberatoria e insieme stupore, per avercela fatta in un tempo minore rispetto all’anno precedente. Ecco gli abbracci dei miei familiari che mi hanno seguito nelle varie tappe, aspettando con ansia di vedermi spuntare all’orizzonte per la passerella finale.Non ci sono parole per descrivere l’insieme di sentimenti che agitano l’animo di chi fa questa esperienza, ma posso dire che tutto nasce dal coraggio di partecipare, dalla volontà di affrontare le inevitabili difficoltà , dalla costanza nella preparazione, dall’aver fiducia in se stessi, dimenticando gli anni segnati sulla carta di identità."

Così Mario Marino, dronerese della Dragonero, descrive la sua settima partecipazione alla più famosa gara di ultramaratona che si svolge, dal 1973, l'ultimo sabato di maggio da Firenze a Faenza, quest'anno la 49esima edizione, il 25-26.

Primo assoluto SM75 Mario Marino in 13 ore e 29", precisa la figlia Silvia, tempo inferiore della sesta volta, si accorge all'arrivo Marino. Compagni di fatica anche i draghi Davide Tallone e, per la sesta volta, Alberto Cervo, con Elisa Giordano, Team Marguareis. Primi 48 km in salita fino al Passo della Colla di Casaglia, 913 m, dopo aver superato Fiesole e Borgo San Lorenzo. E, finalmente, nella notte attraverso il Mugello, passando per Marradi e Brisighella, paese famoso per il feroce bandito dell'Ottocento, "Il Passatore". Tutta la vallata in festa ad applaudire, festeggiare, incoraggiare i corridori.