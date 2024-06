Premiati i vincitori di "A scuola di giornalismo con Piero Dardanello" [FOTO]

Si è conclusa, lo scorso lunedì 3 giugno, la nona edizione del progetto "A Scuola di giornalismo" organizzato e promosso dall'associazione Piero Dardanello, già direttore di "Tuttosport".

Un'edizione significativa quella del 2024 che ha visto un'ampia partecipazione di pubblico e soprattutto l'incremento di plessi scolastici aderenti al progetto, con l'ingresso delle prime due scuole liguri: Millesimo e Calizzano.

La cerimonia di premiazione, con consegna delle borse di studio assegnate in memoria del giornalista Raffaele Sasso, grazie alla moglie Gisella; dall'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, rappresentato dalla giornalista Cristina Mazzariello e dal Lions Club Carrù-Dogliani.

Come sempre il progetto è stato sostenuto daFondazione CRC, Fondazione CRT, Regione Piemonte e dai Comuni delle scuole aderenti.

Ecco i vincitori, premiati nel salone di Confindustria Cuneo, dove sono stati accolti dalla famiglia Dardanello e da Paolo Cornero, referente del progetto, insieme ai giornalisti che hanno svolto lezione nelle scuole: Ilaria Blangetti, Riccardo Meynardi, Arianna Pronestì e Davide Rossi.

IC BEINETTE

IC Morozzo - Beinette – 3C – Luca Mondino

Gli agricoltori protestano in tutta Europa

Dove e perché stanno manifestando?

IC Morozzo - Beinette – 3C – Manuel Bodino, Anna Marchisio

Tutto il cuore dei Christmas Tractor

A Beinette iniziative benefiche e di ricordo

IC Morozzo - Beinette – 3D – Carola Baudino

Dipende da noi

Essere una ragazza nel 2024

IC Morozzo - Beinette – 3D – Melissa Sangari

Fenomeno Booktok: i giovani leggono?

Dati a confronto e libri consigliati

IC CARRU’

IC Carrù – 3A – Emma Lidia Casassa

È allarme clima, anche la Valle Po si inaridisce

Ecco le voci di chi conosce e vive la montagna da sempre: i fratelli Alessandro e Andrea Casassa, gestori del rifugio Alpetto, Christian Farina, tecnico del CNSAS e Luciano Ellena che con i suoi muli effettua rifornimenti a impatto zero

IC Carrù – 2B – Benedetta Gallo

Carrù, bilancio per il sindaco Nicola Schellino tra progetti per le scuole e valorizzazione turistica

Il primo cittadino è stato intervistato dai reporter del laboratorio “Scoop” realizzato all’istituto Oderda Perotti per la Settimana Arcobaleno

IC Carrù – 3B – Simone Ambrosio

Volley, la storia di Jack Sintini il campione coraggioso

L’ex pallavolista Giacomo Sintini ospite al Palasport di Cuneo lo scorso 5 febbraio

IC Carrù – 3A – Jean François Emmanuel Diouf

Da Fossano a Masterchef inseguendo la passione per la cucina

Intervista a Emma Sarr che nel 2013 ha partecipato al noto programma televisivo, oggi ha coronato il suo sogno e lavora nel settore gastronomico

IC CALIZZANO

IC Millesimo - Calizzano – 1A – Irene Briozzo

La Stonehenge ligure

I segreti di Bardineto raccontati nel libro di Giannino Balbis

IC Millesimo - Calizzano – 1A – Achille Ighina

La giovane promessa del braccio di ferro: Guglielmo Ighina

Il diciassettenne di Calizzano protagonista anche agli Europei

IC CRAVA – ROCCA DE’ BALDI

IC Carrù - Crava Rocca de’ Baldi – 2D – Matteo Manzo, Gabriele Barberis

“No farmer, no food”

La protesta non si ferma: a Cuneo si fanno sentire 500 trattori

IC Carrù - Crava Rocca de' Baldi – 2E – Zaira Aulino

Un fenomeno per ogni generazione: chi sono i “maranza”

Spesso sono giovani dal passato difficile

IC Carrù - Crava Rocca de’ Baldi – 2D – Luisa Airaldi

In Francia l’aborto entra nella Costituzione

Festeggiamenti sotto la Tour Eiffel dopo anni di lotte dei movimenti femministi

IC Carrù - Crava Rocca de’ Baldi – 2E – Elia Mellano

La nuova Katy Perry

Il suo album in uscita sarà un top o un flop?

IC Carrù - Crava Rocca de’ Baldi – 2D – Francesca Galleano

Un ricco medagliere ai Mondiali di nuoto

I nostri atleti tornano in Italia con grandi risultati

IC CUNEO OLTRESTURA

IC Cuneo Oltrestura – 2A – Melissa Frau

Grande successo del carnevale nella Provincia Granda

Feste e sfilate in maschera per il carnevale

IC Cuneo Oltrestura – 2E – Maria Elena Scaffidi

Portare il messaggio del Papa all’altro capo del Mondo

Intervista al Nunzio Apostolico Celestino Migliore

IC Cuneo Oltrestura – 2A – Elettra Vivalda

Supernatural Academy, riuscirà Maddi a salvare Atlantide?

È uscito il terzo volume della saga firmata Jamie Eve

IC Cuneo Oltrestura – 2E – Daniel Brignone

Navalny, eroe moderno della libertà

La morte di Aleksej Navalny è ancora avvolta nel mistero, ma resta una scintilla di libertà.

IC Cuneo Oltrestura – 2E – Justin Beja

Installato il primo microchip in un cervello umano

Un piccolo device, un grande passo per la tecnologia

IC Cuneo Oltrestura – 2E – Viola Blese

Essere Dirigente nel sistema scolastico italiano

Intervista a Paola Banchi, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Oltrestura

IC DOGLIANI

IC Dogliani – 2C – Lorenzo Devalle

Siccità, settore vitivinicolo in allerta

L’annata 2023 è stata senza precedenti per quanto riguarda il problema della scarsità di acqua

IC Dogliani – 2B – Filippo Franco Demaria e Carlo Alberto Porro

Dogliani, eletto il nuovo sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi

Arianna Porro vince le elezioni con 90 preferenze

IC Dogliani – 2B – Michele Rinaldi

Masters of dirt, l’evento dedicato al freestyle, sbarca anche in Italia

Lo scorso 24 febbraio a Torino oltre 10mila spettatori per le acrobazie su due ruote

IC Dogliani – 2C – Alessandro Conterno

Nardi batte Djokovic: formidabile impresa del tennista italiano agli Indian Wells

Il ventenne marchigiano ha battuto il N°1 al mondo in California

IC Dogliani – 2A – Giorgia Vercesi, Isabella Altavilla e Carolina Diano

Volley A1/F, Cuneo sorprende ancora nell’appassionante partita contro Roma

Le gatte battono Roma al tie-break

IC FARIGLIANO

IC Farigliano – 2F – Emma Alberione

“Cuore segreto”: un libro e un cortometraggio verso la cultura del dono

Intervista allo scrittore Luca Vargiu sul delicato argomento della donazione degli organi

IC Farigliano – 2F – Mattia Cavicchi

Confronto tra amministratori: intervista da sindaco a sindaco

Il primo cittadino del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Farigliano intervista il sindaco uscente Ivano Airaldi

IC Farigliano – 2F – Lucia Giordano

Farigliano premia Amalia Ercoli Finzi, prima donna a laurearsi in ingegneria aeronautica in Italia

Lo scorso marzo ha ricevuto il riconoscimento “Isabella Doria”, dedicato all’intraprendenza femminile

IC MILLESIMO

IC Millesimo - Millesimo – 2C – Daniele Gaudino

Il Mille di Pasqua a Cairo Montenotte

Una mattinata di sport e divertimento

IC Millesimo - Millesimo – 1B – Alice Severino

Il Capodanno cinese

L’Oriente festeggia per accogliere un anno di prosperità

IC Millesimo - Millesimo – 2A – Gabriele Armario

Air Up: la borraccia che cambia il gusto dell’acqua

L’olfatto diventa gusto

IC Millesimo - Millesimo – 2C – Federico Pedrazzi

Kid Yugi: la nuova promessa del rap italiano

Da Taranto alla conquista di Spotify

IC Millesimo - Millesimo – 2A – Magda Marchese

Festival di Sanremo 2024: un programma per tutta la famiglia

Una settimana a tutta musica

IC Millesimo - Millesimo – 1B – Giorgio Balcon

Gli idoli del karate

Da Millesimo fino ad incontrare i più grandi campioni

IC MONDOVI’

IC Mondovì 2 – 3C – Luna Jerinic, Diego Mauro, Valerio Carazzone

Nuovo orario nelle scuole di Mondovì

La settimana corta “stravolge” la vita degli studenti

IC Mondovì 2 – 3B – Guendouli Dounia

La situazione si aggrava

La guerra fra Israele e Palestina continua

IC Mondovì 2 – 3C – Pietro Fasullo, Alessio Miele, Erik Turco

Attento allo smartphone!

Sondaggio in classe sull’utilizzo del cellulare

IC Mondovì 2 – 3A – Brezzi Clelia, Garello Giulia, Naji Malak

Anche da Sanremo un “cessate il fuoco”

Sul palco dell’Ariston si parla anche di guerra e di immigrazione attraverso le canzoni.

IC Mondovì 2 – 3B – Palagiano Giorgia e El Fihri Rokaya

Agricoltura monregalese e dintorni

Protesta degli agricoltori e allevatori

IC MONDOVI – PIANFEI

IC Mondovì 2 – Pianfei – 3A – Antony Calcagno, Marco Grosso

Un problema in tutta Europa

La siccità: è arrivato l’anticiclone africano

IC SAN MICHELE MONDOVI’

IC San Michele Mondovì – 2A – Silvia Ferrero

Oltre cento persone a San Michele Mondovì per la “camminata in rosa”

Lo scorso 3 marzo la tappa ‘on the road’ del progetto per la ricerca contro il cancro “Just the woman I am”

IC San Michele Mondovì – 3A – Anna Canavero

Buon compleanno tv!

La televisione italiana compie 70 anni

IC San Michele Mondovì – 2A – Giada Fazzari

Kick boxing, Campionati italiani cadetti: le giovani atlete Giada Fazzari e Martina Peira conquistano Lignano Sabbiadoro

Bottino pieno per il team monregalese che conferma le aspettative

IC SERRA PAMPARATO

IC Serra Pamparato – 3A – Federico Eterno

Coachella, un flop l’edizione 2024 del festival?

Niente “tutto esaurito” per l’evento musicale più ‘in’ della California

IC Serra Pamparato – 2A – Agatha De Candia

Sci, stagione di abbandoni e ritorni

Braathen con il Brasile, Hirscher in Austria

IC VICOFORTE

IC Vicoforte – 2B – Clara Demichelis, Gabriele Demichelis,Christian Torello

Lo sport monregalese piange Pina Torello, tra i fondatori dell’Atletica Mondovì

Colpita dal morbo di Alzheimer, che ha posto fine alla sua carriera sportiva, si è spenta lo scorso 6 marzo

IC Vicoforte – 2B – Micol Cuvato e Riccardo Mercenati

Grande esibizione de ‘La cappella dei 111’ al Palio dei Rioni di Mondovì

Un pomeriggio in musica durante la finale del torneo di Bocce Quadre

IC VILLANOVA MONDOVI’

IC Villanova Mondovì – 3D – Marco Somà

Autismo: è necessario fare chiarezza!

Identikit di un modo di essere

IC Villanova Mondovì – 3E – Greta Airaldi

Due sport, due giovani… stessa testa, stesso cuore

IC Villanova Mondovì – 2B – Cecilia Fenoglio

Il fumo fa male e non ti rende più cool

IC Villanova Mondovì – 3C – Samuele Billò

Aiutare il prossimo per costruire una società migliore

Intervista alla presidente del gruppo di volontariato San Vincenzo di Villanova Mondovì: di cosa si occupa l’associazione e perché è importante nella società.

Le borse di studio sono state assegnate a: Emma Lidia Casassa, Alessandro Conterno, Lorenzo Devalle, Emma Alberione, Carola Baudino, Luisa Airaldi, Viola Blese, Pietro Fasullo, Alessio Miele, Erik Turco, Clara Demichelis, Gabriele Demichelis, Christian Torello, Daniele Gaudino e Irene Briozzo.