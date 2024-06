La band "senior" del VBG conquista ancora il palco de "Il Suono delle scuole", Jack Nugnes trionfa tra i solisti [FOTO]

È stata ancora una volta la squadra "senior" del liceo Vasco Beccaria Govone a conquistare il palco del contest musicale studentesco "Il suono delle scuole", organizzato dal Comune di Mondovì con il sostegno di Fondazione CRC, che quest'anno, per volere dell'amministrazione, ha avuto un palco d'eccezione: quello che ospiterà i maggiori concerti estivi di Mo.vi, nella cornice di piazza d'Armi.

Giulia Bottero (voce), Alessandro Bergalla (batteria), Giuseppe Borgotallo (basso) e Pietro Morello (chitarra) hanno scaldato il pubblico con le note di "Diavolo in me" di Zucchero e "Bang bang" di Jessie J, per poi cimentarsi nei due brani scelti dalla giuria (uguali per tutte le band): Snow dei Red Hot Chilli Peppers e "Logico" di Cesare Cremonini.

Secondo posto per le cover band al gruppo "junior" del "Vasco Beccaria Govone", che ha portato sul palco "Battiato (Centro di gravità) e "Losing my religion" dei Rem. Premio della critica per la band del "Cigna Baruffi Garelli".

Tre i solisti che si sono esibiti sul palco. Il primo posto è stato conquistato da Jack Nugnes del "Cigna-Baruffi-Garelli" che ha portato sul palco due brani da lui composti: "Volare via" e "Stronza". Sul secondo gradino del podio Petrolello del "Giolitti-Bellisario" e Cheasy del "Vasco Beccaria Govone".

I ringraziamenti per la serata alle scuole in gara, alla giuria, al pubblico, al Comune, a Fondazione CRC, rappresentata dalla vice presidente Elena Merlatti, alla coop. Valdocco, agli istituti e a Groove Eater Studio che oltre ad aver seguito l'organizzazione dell'evento seguirà anche i ragazzi che hanno vinto un percorso formativo presso lo studio.