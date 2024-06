La lista “Vivere Monteu” del candidato a sindaco Paolo Rosso chiude la campagna con un incontro conviviale e di confronto

Si avvicina la conclusione della campagna elettorale e la lista n° 2 “Vivere Monteu”, che appoggia la candidatura a sindaco di Paolo Rosso, invita tutta la popolazione monteacutese per un momento di confronto conviviale nella serata di giovedì 6 giugno a partire alle ore 21 in piazza Roma.

Ci sarà l’opportunità di incontrare ancora i 10 candidati consiglieri della lista, composta anche da 6 membri dell’attuale Consiglio comunale.

In occasione della serata di presentazione dello scorso 16 maggio sono state relazionate le opere attuate in questi cinque anni di amministrazione e i lavori già finanziati che sono in fase di realizzazione.

Molti i lavori portati a termine. Li ha descritti il facente funzione di sindaco Roberto Fasano: l’acquisto della futura Casa delle Associazioni, il Dehors Roca Rostia, l’ingresso fra i comuni Tabuiati tra i primi. Altri lavori terminati sono il piazzale cimitero Sant’Anna, il Ponte Rivetto, la ristrutturazione della passeggiata panoramica e l’ultimazione del salone polifunzionale intitolato a Don Lino Brossa.

Inoltre il Comune ha ottenuto la predisposizione e l’autorizzazione dal servizio tecnico dell’azienda sanitaria locale e dal reparto volo dell’aeroporto di Torino, per l’atterraggio dell’elisoccorso anche in notturna presso il campo sportivo: il primo atterraggio avverrà domani, venerdì 7 giugno alle ore 22.

Durante l’incontro del 16 maggio la consigliera Claudia Demichelis, insegnante di scuola dell’infanzia, si è occupata della descrizione dell’acquisto avvenuto nel 2022 del nuovo scuolabus e ha sottolineato come il Comune dia disponibilità del mezzo e dell’autista anche per molte attività complementari alla scuola (gite d’istruzione, corsi di nuoto, supporto all’attività di doposcuola e dell’estate ragazzi, ecc.).

Sempre il 16 maggio l’assessore Gianluca Bordone ha concluso con una carrellata di progetti finanziati che sono in fase di realizzazione, ricordando che in questi cinque anni il Covid e l’impennata dei prezzi delle materie prime hanno causato notevoli ritardi nell’assegnazione degli appalti.

Questo è l’elenco lavori finanziati: Casa delle Associazioni, Bric Riana e San Vincenzo, conclusione pulizia corsi d'acqua ai Tre Rivi, consolidamento Bricco Ferreri, scambiatori di aria per le scuole, muro consolidamento edifici comunali, lavori stradali ai Bordoni, in località Oggera e a San Bernardo, efficientamento illuminazione pubblica.

Appuntamenti dunque il 6 giugno per l’incontro conviviale in piazza Roma e il 7 giugno per l’atterraggio in notturna dell’elicottero al campo sportivo.