A Gerbo il 1° Memorial in ricordo di Matteo Gallo: gara di pesca, calcio e volley

Domenica 2 giugno a Gerbo si è svolto 1° “Memorial Matteo Gallo”, 62enne, frazionista venuto a mancare a inizio settembre dello scorso anno dopo alcuni mesi di malattia.

“Matteo negli anni è sempre stato molto attivo in frazione, come capo-cantone e come membro della Pro loco - ricordano gli organizzatori -. Alla fine degli Anni ‘90 fu lui, insieme ad altri frazionisti, a voler trasformare il campetto della parrocchia in un vero e proprio campo da calcio e a volerlo intitolare a tre giovani frazionisti scomparsi in giovane età qualche anno prima”.

A Matteo piaceva organizzare giornate di sport con vari tornei di calcio e gare di pesca. Così, Dario Giordano, in qualità di capo-cantone, ma soprattutto come amico, ha coinvolto la famiglia Gallo e la Pro loco di Gerbo e hanno organizzato una giornata per lo sport fatta da una gara di pesca, un torneo di calcio per bambini e uno di pallavolo con squadre delle frazioni vicine.

Hanno partecipato in tanti, amici e parenti e molti gerbesi e persone delle frazioni vicine. Dopo la messa celebrata da don Mario e la benedizione della targhetta, sono intervenuti il capocantone e i familiari di Matteo per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della giornata.

Per la cronaca, la gara di pesca alla trota - con 45 pescatori adulti e 15 bambini provenienti da tutto il Piemonte - è stata vinta da Mariano Paschero di Maddalene davanti a Giovanni Ghiazza di Savigliano e a Simone Bonino di Fossano. Il primo classificato tra i pierini, invece, è stato Daniel Taricco, secondo Carlo Fautrero e terzo Leonardo Arese.

Un premio speciale è stato assegnato ad Alessia Taricco per la più giovane iscritta alla gara. Per il calcio si sono esibite due squadre della Società del Salice e una del Genola, categoria 2015/2017. Per il torneo di Pallavolo si sono affrontate le frazioni di Gerbo, Maddalene, Piovani, S. Martino e S. Vittore con la vittoria della squadra di Piovani.