Bra, nuovi appuntamenti con la cultura e la creatività da BrArte il 7 e 8 giugno

A Bra proseguono gli appuntamenti presso la galleria BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148).

Il nome è già di per sé un messaggio che invita a fare il pieno di arte e cultura.



Venerdì 7 giugno, alle ore 18, è in calendario la presentazione ad ingresso libero del libro “La Granda letteratura” di Davide Sandalo, con la presenza dell’autore e del cantautore Giuliano Rigo. Un percorso di scrittura tra saggio e narrazione, attraverso dodici autori che hanno segnato la letteratura italiana, pur mantenendo solide radici nella terra di Cuneo.



Super interessante anche il programma di sabato 8 giugno. Dalle ore 10.30 alle ore 12, corso per disegnare volti con l’arte del ritratto e dalle ore 16.30 alle ore 18 laboratorio di acquerello per ragazzi e bambini. Informazioni: 338/4204045.