Saliceto, l'amministrazione replica alla minoranza: "Rivendichiamo l'impegno profuso e ringraziamo i cittadini"

Non ci sarà nessun candidato a Saliceto per le amministrative 2024.

Di seguito riceviamo e pubblichiamo la lettera dall'amministrazione uscente che replica a una nota della minoranza (leggi qui).

In riferimento agli articoli di giornale ed alle lettere della minoranza consiliare apparsi di recente sulla stampa locale, in qualità di membri dell’Amministrazione Comunale uscente, intendiamo fare chiarezza su alcuni argomenti, in quanto non possiamo accettare che vengano riportati a nostro carico comportamenti inadeguati ed informazioni imprecise e non corrispondenti al vero.

Abbiamo pensato di stilare il presente documento in cui elenchiamo le nostre principali realizzazioni, analizzandole per settore e rimandando, per completezza, ad un elenco più dettagliato, che sarà pubblicato prossimamente sui social e sul sito web del Comune.

Per quanto concerne le opere pubbliche, i principali progetti realizzati sono:

La messa in sicurezza dell’edificio scolastico: dal punto di vista antisismico l’edificio non rispondeva ai più recenti criteri di sicurezza, soprattutto in seguito alla costruzione del 3° piano. A partire dal 2022 è stato impostato il progetto, la cui realizzazione è iniziata nel 2023 e sarà ultimata entro l’inizio dell’ anno scolastico 2024 – 2025, senza comportare alcuna sospensione delle attività didattiche. Le opere di rinforzo adesso esistono, si possono vedere e toccare con mano ….

Il muro di sostegno/contenimento della strada comunale della Madonna della Neve: è una struttura muraria di 40 metri di lunghezza per un’altezza media di 4 metri; rimedia agli effetti di due frane verificatesi in anni antecedenti al 2019 e sulle quali non si era mai intervenuto. Anche questo muro oggi esiste, è visibile a chi transita sulla strada e si può toccare con mano ….

L’ascensore del palazzo comunale: da sempre l’accesso al 2° piano del palazzo comunale non era possibile a tutti, per la presenza di barriere architettoniche; da febbraio di quest’anno l’ascensore è in funzione ed il 2° piano è raggiungibile da tutti.

La riqualificazione di Piazza San Lorenzo: si è trattato di un intervento di risanamento del muro di sostegno della piazza e di riqualificazione di una delle nostre piazze più iconiche.

Sempre nell’ ambito delle opere pubbliche, aggiungiamo che nel 2019, al momento dell’inizio del nostro mandato, la SP 439 era interrotta su una corsia in Località Sattamini, la SP 235 per Camerana era interrotta dall’ alluvione del 2016, mentre sempre la stessa SP 439 si sarebbe interrotta a Novembre 2019 in località Madonnina.

Oggi i tre tratti di strada di cui sopra sono stati ripristinati e riaperti, anche grazie all’interessamento ed ai solleciti dell’Amministrazione comunale uscente.

In aggiunta, possiamo assicurare che l’intervento sulla SP 302 del Mu, dissestata dal 2016, è stato ultimato di recente, grazie al nostro costante interessamento presso i tecnici e gli uffici della Provincia, che, a fine lavori, hanno avuto parole di elogio per il supporto manifestato dall’Amministrazione di Saliceto.

Passando al settore della Protezione Civile, ricordiamo:

Il Piano Comunale di Protezione Civile: è il piano per la protezione dei cittadini in caso di calamità naturali, incidenti gravi, disastri causati dall’uomo, ecc. E’ una serie di documenti previsti dalla Legge, ma che mancava da sempre al nostro paese. Oggi tale piano è visibile e consultabile, oltre che sul sito del Comune, anche sui nostri smartphone; possiamo dire che ogni cittadino salicetese ha in tasca il Piano di Protezione Civile. Nel 2019 non esisteva.

Tale Piano è anche stato presentato nel corso del 2022 e del 2023 agli alunni di tutte le classi delle Scuola secondaria di primo grado (45 alunni, in totale), alle Associazioni del paese ed alla popolazione.

L’implementazione del sistema NOWTICE: è un programma di allertamento della popolazione in caso di calamità e di emergenza che fa arrivare, dopo pochi secondi dall’invio, messaggi di allerta sul telefono, sulla posta elettronica e su SMS a tutti i cittadini che hanno risposto alla richiesta dell’Amministrazione Comunale di essere iscritti al relativo data base.

La manutenzione idraulico-forestale: questa attività non è stata limitata, come in passato, al taglio della vegetazione negli alvei dei nostri ruscelli, ma è stata estesa anche all’asportazione del materiale litoide nei ruscelli più congestionati (Capellini, Albareia e Bricco), nonché al disboscamento di alcune zone (Strada vecchia della Collina della Rosa e ripa del Castello).

Sul fronte dell’ecologia le nostre attenzioni sono state rivolte ovviamente in primis al Sito ex ACNA e per tutta la durata del mandato è stato indiscutibilmente costante il nostro impegno a seguire:

l’ultima fase della messa in sicurezza dell’area A1, intervenendo prontamente nelle criticità presentatesi (aria maleodorante, schiume, ecc.);

il Tavolo Tecnico sulla qualità delle acque del Fiume Bormida, partecipando alle riunioni semestrali;

gli andamenti delle concentrazioni degli elementi e dei composti chimici all’interno delle acque di falda;

la realizzazione dell’attuale progetto pilota sull’Area Merlo, finalizzato alla neutralizzazione di alcuni composti aromatici pericolosi per la salute umana;

In generale ci siamo sempre schierati contro ogni utilizzo dell’area A2 finalizzato al trattamento di rifiuti, chiedendo, sostenuti da Regione Piemonte, il mantenimento del monitoraggio in corso anche dopo eventuali nuove destinazioni d’uso.

Nella gestione dei rifiuti, argomento strettamente connesso con l’ecologia, siamo sempre stati presenti alle riunioni ACEM su ogni argomento, ci siamo impegnati a richiedere i servizi suppletivi previsti a favore dei cittadini, quali lo scarrabile per gli sfalci e per i materiali ingombranti, abbiamo stilato il regolamento dell’albo compostatori ed abbiamo sostenuto il metodo di raccolta porta a porta. A tal proposito si sottolinea per chiarezza come tale metodo comporti sì un aumento del costo di raccolta dei rifiuti, ma parimenti determini una diminuzione del costo di smaltimento dei rifiuti stessi, i quali, se differenziati correttamente grazie proprio al metodo porta a porta, potranno essere avviati al riciclo e quindi non conferiti in discarica. In conclusione poiché la spesa totale per ogni utente sarà data dalla somma algebrica delle due voci (raccolte e smaltimento), starà ad ognuno di noi impegnarsi al massimo per differenziare il più possibile, compensando così il costo di raccolta.

Non possiamo poi ultimare il nostro elenco di attività senza ricordare le azioni e gli eventi culturali, altro punto di forza di questa Amministrazione, mirati alla promozione di Saliceto in ambito turistico e svoltisi anche nei periodi di pandemia.

Eventi come l’inaugurazione del fortepiano SCHANZ, le serate di “Parole e note in Castello”, gli incontri con Gianluigi Beccaria, Roberto Vecchioni e Luca Mercalli, la serata su Dante Alighieri con Marina Mariotti, la trilogia “Divina in Blue” sul connubio tra Divina Commedia e musica jazz, animata da Giannino Balbis e da Alesssandro Collina, non possono lasciare indifferenti e sono da annoverare fra quegli eventi raramente visibili e godibili in paesi piccoli come il nostro e non potranno essere dimenticatI.

Sempre in ambito turistico-culturale notevoli energie sono state profuse per la promozione del Castello dei Marchesi del Carretto, che è stato valorizzato come non mai attraverso l’implementazione dei masterclass musicali di Gian Maria Bonino, l’assegnazione delle visite guidate all’ Associazione Castelli Aperti, senza dimenticare la messa in funzione dell’ascensore, gli interventi di protezione degli affreschi trecenteschi e l’attivazione di un percorso di audioguide bilingue.

E’ inoltre da ricordare la prima edizione della serata dedicata ai neo diciottenni, omaggiati della Costituzione italiana alla presenza del Presidente di Regione.

Tanti altri interventi sono stati realizzati in ambito viabilità, sicurezza sulle strade, asfaltature, segnaletica, manutenzione delle strade comunali, illuminazione del centro storico, supporto alle persone bisognose ed alle scuole nel periodo dell’emergenza COVID, assistenza sanitaria,…. ma per non dilungarci troppo terminiamo qui il nostro elenco, rimandando per i dettagli ad un altro documento di prossima divulgazione.

Formuliamo però ancora due considerazioni di carattere gestionale ed economico-finanziario.

In merito al DUP, cioè al Documento Unico di Programmazione, abbiamo spiegato più volte in sede di Consiglio Comunale (ed in due occasioni il concetto è stato ribadito anche dal Segretario Comunale) che tale documento deve essere un contenitore di tutti i progetti, sia di quelli finanziati, sia di quelli non ancora finanziati. Per proporre ai Ministeri, alla Regione, alla Provincia un qualsiasi progetto, questo deve apparire nell’ultimo DUP presentato. Non deve quindi stupire se all’interno del DUP appaiono tanti progetti; senza la loro menzione non si può accedere a qualsivoglia bando che li riguardi.

A prescindere da questa notazione procedurale a chi legge i DUP degli ultimi cinque anni salta comunque immediatamente agli occhi -- ma è fin troppo facile farlo notare -- che tale documento non contempla soltanto i progetti dei “ posacenere e di un nuovo sistema di videosorveglianza”, che pure rivestono la loro importanza, ma anche e soprattutto i grossi lavori sulle infrastrutture citati prima, nonché altri interventi apparentemente “di fantasia”, che abbiamo pensato di annoverare nel DUP allo scopo di un possibile finanziamento, come detto prima.

Per quanto riguarda poi gli aspetti economici e finanziari ed alla loro precarietà a cui si fa riferimento negli articoli apparsi recentemente sulla stampa locale, teniamo a precisare che nel periodo della corrente Amministrazione i rendiconti di gestione di tutti i cinque anni sono stati approvati con parere favorevole del Revisore dei conti e che le relative delibere di Consiglio Comunale sono sempre state approvate con la formula in base alla quale “NON esistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto” e “NON sussistono condizioni di deficitarietà strutturale”.

Volendo parlare di numeri e di dati concreti l’avanzo disponibile di amministrazione si è sempre collocato su valori nettamente positivi.

In conclusione, alla luce di quanto fin qui esposto e sulla base di un giudizio obiettivo, onesto e sincero pensiamo che non sia possibile sostenere, come si fa nelle lettere della minoranza consiliare, che negli ultimi cinque anni si è assistito ad uno “stand-by amministrativo durante il quale a stento si è riusciti a garantire l’ordinaria amministrazione “ o che verrà reso “ai cittadini un paese in condizioni peggiori rispetto a cinque anni fa” .

Tutte le attività elencate sopra sono lì a dimostrare il contrario.

Tanto è stato fatto; tuttavia è innegabile che ancor più si sarebbe potuto fare lavorando in condizioni di maggiore serenità.

Vogliamo infine ribadire la nostra buona fede, rivendicare l’impegno che abbiamo profuso in questi anni e ringraziare tutti i cittadini di Saliceto che hanno compreso i nostri sforzi e che ci hanno sostenuto.

Lasciamo ad altri la facile polemica, l’ingenerosità e l’uso improprio dell’aggettivo “ragionevole”.

TUTTI i membri della lista “VIVIAMO SALICETO”