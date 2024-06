Si tiene a Verzuolo l’incontro del mese di giugno del progetto Animiamoci in valle

A giugno è in programma un incontro pomeridiano per anziani organizzato nell’ambito del progetto “A.B.C PER INVECCHIARE BENE - Apprendimento Benessere Comunità” del Consorzio Monviso Solidale: l’appuntamento con Animiamoci in valle, due ore di attività che spaziano dal gioco al dialogo per stimolare la partecipazione e l’impegno civico della popolazione anziana favorendo un invecchiamento attivo e consapevole, è tra le ore 14.30 e le ore 16.30 di giovedì 13 giugno a Palazzo Drago di Verzuolo (via Marconi 13).

Seguendo la consolidata formula già sperimentata negli scorsi mesi, dopo un primo momento di accoglienza i partecipanti vengono suddivisi in squadre che si sfidano poi in vari giochi: la squadra che avrà totalizzato il punteggio maggiore verrà decretata vincitrice. I giochi proposti riguardano il mantenimento e lo sviluppo di alcune capacità, come la motricità fine, il movimento del corpo, la socialità, il ragionamento, la capacità di ascolto e di confronto. Terminata la prima parte dell’animazione, si svolge un momento di convivialità in cui si offre la merenda e si cantano e ballano canzoni popolari. A guidare le attività è un’équipe collaudata di educatori professionali e operatori socio sanitari, che si occupa da tempo di queste progettualità. La finalità è quella di innescare un meccanismo positivo di socialità, attraverso la proposta di giochi e animazioni di gruppo che diventano l’occasione per conoscersi, per incontrarsi e per creare o rinsaldare amicizie che possano poi essere coltivate anche al di là dei momenti previsti dal progetto. Sono invitate a partecipare tutte le persone con più di 65 anni di età che abitano sul territorio: per ulteriori informazioni o richieste è possibile contattare i numeri 351.9206673, 342.6128609 o 380.2018426.

Nel mese di maggio Animiamoci in valle si è invece trasferito in Liguria per il tradizionale soggiorno di due giorni al mare: gli scorsi 23 e 24 maggio il gruppo si è recato a Finale Ligure dove si sono svolte attività di animazione e di intrattenimento, di visita alla località marina e al suo lungomare. Questi due giorni hanno permesso di creare momenti di informalità che hanno favorito il dialogo e l’ascolto, promuovendo il legame di fiducia tra le educatrici e il gruppo. Durante la gita alcuni partecipanti hanno espresso valutazioni positive sull’iniziativa, come per esempio la contentezza di poter finalmente rivedere il mare dopo tanto tempo o la felicità nel poter prendere un caffè in compagnia delle amiche, oppure ancora la gioia di avere qualcuno che possa ascoltare le loro storie e dare quindi importanza e attenzione ai loro racconti.



Il progetto “A.B.C PER INVECCHIARE BENE - Apprendimento Benessere Comunità” si articola in molte azioni avviate nello scorso novembre e che si svilupperanno fino all’autunno 2024 inoltrato: finanziato dalla Regione Piemonte, con un cofinanziamento dei partner, vede collaborare il Consorzio Monviso Solidale, che ne è il capofila, con le Unioni Montane Varaita e Comuni del Monviso, l’Università Popolare della Valle Po, la Croce Rossa di Melle e la Proloco di Paesana. Con “A.B.C PER INVECCHIARE BENE - Apprendimento Benessere Comunità” si ripropone un modello di approccio alla cura che integra i bisogni sanitari e quelli sociali e aggregativi già sperimentato nelle precedenti esperienze dei progetti #com.viso e IncL, realizzate grazie al programma Interreg Alcotra: si mette al centro il concetto di animazione di comunità, creando occasioni di incontro e di scambio intergenerazionale e nel contempo costruendo e sperimentando una rete assistenziale di prossimità per la gestione sul territorio delle problematiche socio sanitarie di primo livello, avendo il supporto di una rete di servizi e con il lavoro di operatori multidisciplinari.