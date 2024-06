5 minacce comuni alla sicurezza del tuo marchio

I programmi di marketing di affiliazione sono molto diffusi e puoi leggere i loro principali vantaggi qui. Gli obiettivi del marketing di affiliazione sono semplici: attirare traffico sul tuo sito, aumentare le vendite, espandere la base di clienti, ecc. Oltre l'80% degli inserzionisti e degli editori afferma di considerare il marketing di affiliazione una parte fondamentale della propria strategia di marketing complessiva. Purtroppo, le organizzazioni di commercio digitale devono affrontare una serie di difficoltà, e questo porta a un rallentamento dello sviluppo e a una diminuzione dei profitti.

Oltre ai truffatori, i concorrenti violano i diritti del marchio, ma anche i partner possono fare giochi sleali. Per lo sviluppo dinamico dell'azienda, è necessario proteggere i suoi diritti e ci sono diversi modi efficaci. Ad esempio, puoi utilizzare gli strumenti BluePear: rilevamento dell'abuso del marchio e rimozione istantanea del cloaking, come descritto più dettagliatamente di seguito. In questo report, esamineremo le principali minacce alla sicurezza del tuo marchio, forniremo una breve descrizione e riassumeremo i risultati.

1. Brand Bidding

Questa è forse la minaccia più seria nel marketing di affiliazione, in quanto non è così facile rilevare il Brand Bidding e anche le organizzazioni amiche possono causare danni. È noto che Google Ads conduce un'asta quando è disponibile spazio per un banner o un altro tipo di annuncio. Le aziende stanno iniziando a competere per questa posizione, facendo offerte e offrendo un prezzo elevato. La stessa situazione si applica alle offerte per parole chiave. Un'organizzazione concorrente può scommettere sul tuo marchio per ottenere una parte del tuo traffico. Di conseguenza, i tuoi potenziali lead potrebbero essere reindirizzati a un'altra risorsa, causando perdite.

2. Mascheramento dei collegamenti

Tali link vengono utilizzati dai truffatori per mascherare il traffico disonesto. Applicando il mascheramento dei link, puoi nascondere il tuo indirizzo e la tua identità. Pertanto, otteniamo una situazione in cui è impossibile trovare informazioni sull'offerente nel codice sorgente. Il paradosso è che i link originali sono più simili allo spam rispetto a quelli falsi, in quanto contengono molti caratteri casuali. Gli affiliati, d'altra parte, utilizzano link ordinati e organici che creano fiducia e si sentono più convenienti. I truffatori ne approfittano.

Esiste una procedura chiamata uncloaking, necessaria per scoprire i link di affiliazione e identificare le scommesse sleali sul marchio, oltre che per capire di quali partner ci si deve fidare veramente. Il rilevamento manuale delle violazioni sta diventando sempre meno comune, in quanto si tratta di una procedura complessa e inefficace al giorno d'oggi. Ciò è dovuto al fatto che i malintenzionati utilizzano metodi automatici progressivi ed è quasi impossibile rivelare le loro attività senza un software speciale.

Strumento BluePear

BluePear è uno strumento progettato per trovare e analizzare le violazioni del tuo marchio. Il servizio aiuterà a risolvere una serie di compiti: eliminare l'abuso del marchio, prevenire l'intercettazione degli URL, trovare applicazioni per il marchio di qualcun altro e correggere una violazione, decifrare l'occultamento dei link di affiliazione. È possibile impostare il mascheramento automatico su BP e quindi si otterrà una protezione 24 ore su 24 da blackhat PPC. Invece di attendere la verifica automatica, puoi aprire immediatamente il collegamento alla tua domanda e ottenere analisi. Registrandoti sul sito BluePear, puoi provare la versione gratuita.

3. Brandjacking

Questo è quando il tuo marchio viene utilizzato illegalmente. Secondo Investopedia.com, questo è uno dei tipi di frode di affiliazione. Molto spesso, i malintenzionati trascurano i tuoi diritti sul nome di dominio, cioè i criminali registrano un nuovo dominio simile nell'ortografia a quello originale (questo è molto facile da fare). Sito falso può contenere contenuti con proprietà dannose, beni falsi. A volte tali risorse vengono create a scopo di phishing. Tali siti riducono la reputazione del marchio, poiché i visitatori interessati associano inconsapevolmente il loro fallimento al tuo marchio.

4. Imitazione del marchio

Le campagne di marketing imitative sono le più dannose. Tali campagne sono volte a sfruttare il successo e la reputazione positiva del vostro marchio. Più la tua azienda è famosa, più altre organizzazioni emuleranno il tuo stile, imiteranno slogan e faranno pubblicità simile. Lo scopo della campagna fraudolenta è quello di convincere i consumatori a scegliere un marchio imitativo, confondendolo con l'originale. Tali pratiche stanno diventando sempre più comuni online e tali casi devono essere combattuti identificandole e bloccandole. Spesso è necessario citare in giudizio l'imitatore per dimostrarne gli effetti dannosi e risarcire il danno.

5. Manipolazione SEO

Esistono modi per deviare il traffico dal sito web di un marchio. Costruire backlink di spam, utilizzare le tue parole chiave, abbassare intenzionalmente il tuo posizionamento nei motori di ricerca. Ad esempio, se il sito Web dell'aggressore ha più parole chiave rispetto alla pagina di un marchio legittimo, potrebbe occupare il primo posto nei risultati della query e un potenziale cliente verrà indirizzato a un sito falso.

In conclusione

Oggi, ci sono molti modi in cui gli aggressori possono fare soldi con il tuo marchio riducendo la tua reputazione e credibilità. Dovresti combattere i truffatori con l'aiuto di servizi speciali come BluePear. Una scansione della rete 24 ore su 24, 7 giorni su 7, produrrà risultati e capirai quali partner ti stanno truffando, oltre a raccogliere informazioni per citare in giudizio i truffatori. La funzione di smascheramento automatico aiuta a far fronte con i collegamenti nascosti.