La presale di eTukTuk continua ad attirare trader con il gioco P2E

Gli appassionati di crypto gaming sono sempre alla ricerca di nuovi giochi. Ed effettivamente, i gamer hanno davvero l’imbarazzo della scelta, in quanto il settore è in continua evoluzione, con sempre più titoli P2E disponibili per dispositivi mobili.

Chi ama i giochi di guida in stile action può puntare su eTukTuk, un titolo caratterizzato da un gameplay avvincente e una grafica 3D piacevole. Il progetto ha raccolto più di 3 milioni in presale, attirando i gamer, così come i trader interessati ad acquistare un token per differenziare il proprio wallet.

Il token nativo TUK infatti, può avere buone possibilità di crescita sul mercato, oltre a fornire diversi vantaggi in-game agli utenti del gioco.

Vediamo quali sono le caratteristiche principali del gioco di eTukTuk e cosa può offrire il token TUK.

VAI ALLA PRESALE DI ETUKTUK

Crazy eTukTuk Taxi: un P2E divertente

Il titolo Crazy eTukTuk Taxi si presenta con una grafica in 3D leggera, ma allo stesso tempo convincente. Nel gioco verranno riprodotte delle aree delle città dello Sri Lanka, con veicoli e pedoni in movimento.

Lo stile colorato riflette il gameplay frenetico del titolo, con tutti gli elementi del gioco chiari e visibili dallo schermo del proprio smartphone.

Per quanto riguarda il gameplay, il gioco si ispira largamente alla serie Crazy Taxi prodotta da SEGA, con il primo titolo per Dreamcast risalente al 2000.

Proprio come in Crazy Taxi, nel gioco di eTukTuk si dovranno prendere e portare a destinazione quanti più passeggeri, prima della fine di un timer. In questo caso, il tempo è rappresentato dalla carica elettrica del tuk tuk.

Una volta lasciato un passeggero e aver ottenuto le ricompense, sarà subito possibile prenderne un altro e continuare a giocare.

Nello scenario si potranno trovare dei potenziamenti, come le ricariche per il proprio tuk tuk che consentiranno di continuare a giocare.

I giocatori potranno controllare la carica del tuk tuk tramite una barra laterale. Allo stesso modo, l’HUD mostrerà il tempo entro cui sarà necessario portare un passeggero a destinazione, così come le ricompense guadagnate. Meno tempo ci si metterà a portare un passeggero nel luogo indicato, più alto sarà il guadagno.

Il controllo del tuk tuk avverrà tramite semplici comandi touch che consentiranno di accelerare, frenare e sterzare.

A differenza dei giochi P2E basati sul RNG e i potenziamenti comprati, in eTukTuk i giocatori dovranno utilizzare le loro abilità nella guida e la conoscenza delle mappe, in modo da poter aumentare il loro punteggio.

Il token TUK

All’interno del gioco, il token TUK verrà utilizzato per comprare potenziamenti e oggetti per il proprio veicolo. Inoltre, il TUK permetterà di sbloccare nuovi scenari di gioco che verranno aggiunti dal team di sviluppo, in modo da avere sempre nuove sfide da affrontare.

I titolari del TUK potranno partecipare alle decisioni della community inerenti agli sviluppi futuri del gioco, fornendo un feedback prezioso al team.

Al momento il token viene venduto a 0,0325 dollari, un valore che aumenterà per ogni fase della sua presale, fino al listing sugli exchange. I trader possono comprare il token TUK collegando il proprio wallet e utilizzando BNB, USDT, carta di credito o Ethereum.

Il token è stato costruito sulla BNB Smart Chain, pertanto comprandolo con BNB sarà possibile fare staking sin dalla presale, in modo da ottenere ricompense passive in base all’APY e alla propria partecipazione al pool di staking. I guadagni verranno distribuiti nell’arco di 3 anni, al ritmo di 4,75 TUK per blocco BSC.

VAI ALLA PRESALE DI ETUKTUK