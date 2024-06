Musica, arte e divertimento: l'estate 2024 di Alba si presenta con un ricco programma

Estate ad Alba 2024 è il ricco programma che l’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato alla Cultura, gli uffici e i servizi culturali del Comune di Alba, quali la Biblioteca civica “G. Ferrero”, il civico Istituto Musicale “L. Rocca”, il Museo civico “F. Eusebio” e il Teatro Sociale “G. Busca”, ha organizzato insieme a numerose associazioni che operano in città, con la collaborazione del Centro Studi “Beppe Fenoglio”.

Gli eventi si susseguiranno per tutta l’estate, da giugno a settembre, dando vita a un’offerta variegata e di qualità.

Tutti gli appuntamenti di Estate ad Alba 2024 sono costantemente aggiornati sul sito del Comune (www.comune.alba.cn.it), nella sezione Eventi.

Gli eventi culturali organizzati in città dal Comune di Alba e dalle associazioni culturali del territorio vengono promossi sulla pagina Fb @AlbaCulturaEventi, in un calendario che di post in post riprende tutto ciò che succede in città.

Si inizia mercoledì 19 giugno alle ore 21.00, in sala Beppe Fenoglio con il primo appuntamento della 47^ Stagione di Musica da Camera curata dal civico Istituto Musicale “L. Rocca”. A esibirsi il quartetto d’archi Amouage in Vissi d’arte, vissi d’amore, un omaggio a Giacomo Puccini in occasione del centenario della sua scomparsa.

Questo concerto dà il via anche alla seconda edizione della rassegna Cortile in festa, un cartellone di eventi e di proposte culturali per ogni età, tutte nel Cortile della Maddalena, organizzato e coordinato dalla Biblioteca civica “G. Ferrero”, dal Museo civico “F. Eusebio” e dal civico Istituto Musicale “L. Rocca”, con la collaborazione di alcune associazioni cittadine.

Cortile in festa è reso possibile anche grazie al contributo della Fondazione Crc, nell’ambito del Bando Pop.

All’appuntamento del 19 giugno fa seguito l’anteprima dell’Alba Jazz Festival che, domenica 23 giugno, alle ore 21.00, grazie all’associazione Alba & Jazz, porta nel Cortile della Maddalena la P-funking band, una marching band esplosiva e dal ritmo trascinante, un vero e proprio concentrato di musica ed energia. L’evento rientra anche nel calendario dei festeggiamenti del decennale dall’iscrizione del sito Unesco I paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato nella WHL Unesco.

Cortile in festa prosegue mercoledì 26 giugno, alle ore 21.00, al Museo civico “F. Eusebio” con I paesaggi immaginifici di Paolo Vergnano incontrano i suoni di Flavio Ferri, un percorso sensoriale di musica e parole pensato per raccontare le fotografie dell’artista Paolo Vergnano in mostra nella sala Maccario del Museo fino al 29 settembre. Il critico d’arte Diego Repetto, insieme all’eclettico musicista e produttore Flavio Ferri, crea un racconto immersivo e affascinante fatto di ambienti sonori e di collegamenti con il mondo dell’arte.

Da giovedì 27 a domenica 30 giugno si cambia completamente registro con la trentesima edizione di Burattinarte – Festival internazionale di Teatro di Figura. Un compleanno importante festeggiato con un programma ricchissimo: laboratori, spettacoli, passeggiate in natura, incursioni improvvisate. Quattro giorni entusiasmanti, tutti nel centro storico e in particolare nel Cortile della Maddalena. Tra gli appuntamenti da non perdere i laboratori di costruzione marionette e burattini a cura delle compagnie Il Cerchio tondo e Micromundi Teatro che si svolgono negli spazi della Biblioteca civica “G. Ferrero” giovedì 27 e venerdì 28 giugno alle ore 17.00; gli spettacoli per adulti in programma in seconda serata venerdì 28 e sabato 29 giugno con gli straordinari Rocamora Teatre e il suo Piccoli suicidi e Giacomo Occhi in Scoppiati; la nuova produzione del Festival, La meravigliosa trama, un percorso di narrazioni in natura immersi nel verde del Parco Tanaro, venerdì 28 giugno alle ore 10.30 e in replica domenica 30 giugno alle ore 18.00. Il festival prosegue poi nei paesi vicini ad Alba con anche due appuntamenti speciali nei quartieri cittadini: venerdì 12 luglio in viale Masera con la compagnia I pupi di Stac e sabato 20 luglio in frazione Scaparoni con la burattinaia Daniela Castiglione.

Cortile in festa continua poi nel mese di luglio con le proposte di L’albero racconta… curate dalla Biblioteca civica “G. Ferrero” e dedicate al pubblico delle famiglie. Venerdì 5 luglio un doppio appuntamento con il cantastorie Luca Chieregato: alle ore 18.00 il laboratorio di scrittura creativa La scatola delle storie dedicato ai genitori e ai bambini (età consigliata: dagli 8 anni); alle ore 21.00, lo spettacolo Chiedimi una storia, un progetto di teatro di strada che parla della lentezza e che prova a raccontare noi stessi attraverso le storie, tante, diverse e coinvolgenti.

Venerdì 12 luglio, alle ore 21.00, la compagnia Teatro di Tela porta in scena lo spettacolo La luna raccontò, un fanciullesco omaggio a La luna e i falò di Cesare Pavese che narra dell’amicizia fra Cesare e Nuto e delle loro estati passate in collina. Una produzione della Fondazione Cesare Pavese che si inserisce anche nel programma Off del Pavese Festival 2024.

Venerdì 19 e sabato 20 luglio arriva La notte dei pupazzi… in Biblioteca! Tutti i bimbi sono invitati a portare in Biblioteca nella giornata di venerdì 19 luglio il loro peluche preferito e a lasciarlo ai bibliotecari. La mattina di sabato 20 luglio possono tornare a prenderlo e vedere le foto delle sue avventure notturne tra libri e scaffali. I volontari lettori Nati per Leggere, dalle ore 10.30, propongono letture ad alta voce e tante storie da ascoltare. Infine la sera di sabato 20 luglio, alle ore 21.00, la compagnia Pandemonium Teatro racconta Cecco l’orsacchiotto, uno spettacolo che ha per protagonisti Tiziano, un adulto dall’animo fanciullo e Cecco, il suo orsacchiotto di peluche.

Cortile in festa è anche visite guidate: domenica 7 luglio e domenica 4 agosto, alle ore 16.00, il Museo civico “F. Eusebio” apre i suoi magazzini, solitamente non accessibili al pubblico, grazie all’iniziativa Depositi aperti, un tour pensato per scoprire tesori archeologici e naturalistici e per conoscere l’attività dei conservatori museali. Sabato 13 luglio, alle ore 21.00, il Centro Studi Beppe Fenoglio, in collaborazione con il Museo civico propone Pinot Gallizio, l’uomo di Alba, un percorso a tappe nel centro storico cittadino, con partenza nel Cortile della Maddalena, sulle tracce dell’artista albese, nel sessantesimo anniversario della sua scomparsa.

Martedì 16 luglio, alle ore 18.00, viene inaugurata la mostra Nell’Olimpo! Storie di campioni di un territorio, un’installazione open air fatta di storie e immagini esclusive che celebra gli sportivi e gli allenatori della provincia di Cuneo che negli anni hanno partecipato e vinto ai Giochi Olimpici e Paralimpici. La mostra è realizzata da Fondazione Crc, insieme al Comune di Alba ed è curata dall’associazione Art.ur.

Gli appuntamenti di Cortile in festa si chiudono con un concerto e con il gradito ritorno del Mirabilia festival.

Martedì 23 luglio, alle ore 21.00, il Jumble Music Lab - laboratorio di musica moderna del civico Istituto Musicale “L. Rocca” si esibisce in Stone and roses, un viaggio musicale attraverso le decadi del rock e della black music con un focus sulle grandi interpreti femminili: da Janis Joplin, Carole King e Tracy Chapman fino al panorama contemporaneo nazionale e internazionale.

Da venerdì 26 a domenica 28 luglio il Cortile della Maddalena si riempie di giochi, laboratori, performance e spettacoli circensi grazie alla prima delle tappe on the road del Mirabilia Festival. Lo spettacolo di punta di questa edizione è Zloty della compagnia Pau Palaus, in replica tutte le tre sere del Festival. Zloty è il racconto di una vita vagabonda e appassionante. È la storia di un clown e di una musicista, ex membri di un vecchio circo itinerante dell’inizio del secolo scorso, rimasti senza lavoro dopo che una grande tempesta ha distrutto il loro tendone, costringendo la troupe a sciogliersi. Con il sapore agrodolce della solitudine e la nostalgia per un progetto che non esiste più, questi due personaggi si fanno strada per inerzia, senza meta, osservatori di un mondo che cambia…

Oltre a Zloty, Mirabilia porta ad Alba i giochi di una volta con il Microcirco, la magia e i suoi laboratori con Budinì, l’acrobatica e l’equilibrismo con la compagnia Cometa Circus, per una tre giorni che chiude in bellezza la programmazione del Cortile della Maddalena!

L’arte di strada e il circo aprono l’estate già a partire da venerdì 21 e sabato 22 giugno con la 16^ edizione di Artisti al lavoro, rassegna curata dall’associazione culturale Familupi’s che quest’anno ha per sottotitolo “FuoriLuogo”. Una due giorni di spettacoli, musica e giochi che inizia venerdì 21 giugno dalle ore 19.30 in frazione Scaparoni con l’esibizione sui tessuti di Ikigai Circus Art e con lo spettacolo Sulla via della seta degli stessi Familupi’s. Si prosegue sabato 22 giugno, nel centro storico, con la parata della marching band Mini Ottoni alle ore 21.00 e con due spettacoli in piazza Risorgimento a partire dalle 21.40: la replica di Sulla via della seta e A real rock family circus della compagnia Family Dem di Torino.

A fine giugno invece è come sempre tempo di musica Jazz e dell’Alba Jazz Festival alla sua 17^ edizione. Dal 27 al 30 giugno quattro giorni intensi improntati al divertimento, all’energia e alla creatività nell’Arena “Guido Sacerdote” del Teatro Sociale “G. Busca”.

Il programma si apre giovedì 27 giugno alle ore 21.00 con la Erios Jazz Orchestra e il suo omaggio al leggendario Duke Ellington, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. Venerdì 28 giugno, alle ore 21.00 è il grande vocalist, polistrumentista e interprete Gegè Telesforo a presentare il suo ultimo disco Big Mama Legacy insieme a un quintetto di giovani talenti della nuova generazione. L’energia di Vincen Garcia, giovane bassista spagnolo, virtuoso dello strumento, arriva sabato 29 giugno alle ore 21.00. Insieme al suo quintetto Garcia presenta il nuovo album Ventura. A chiudere la quattro giorni, domenica 30 giugno, alle ore 21.00, è Jeremy Pelt, uno dei più acclamati trombettisti del momento, insieme ai suoi musicisti.

L’Arena “Guido Sacerdote” del Teatro Sociale “G. Busca” per tutto il mese di luglio e fino ai primi di agosto ospita come di consueto le due rassegne storiche Cinema all’Arena, a cura del cinecircolo Il Nucleo e Teatro all’Arena, organizzata dal Teatro Sociale.

Cinema all’Arena propone una selezione dei migliori film usciti nell’anno, da martedì 2 luglio a giovedì 1 agosto. Spazio quindi a pellicole italiane di qualità, come Io capitano di Matteo Garrone, in corsa per gli Oscar nella categoria Miglior film straniero, Un mondo a parte di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, o ancora La chimera di Alba Rohrwacher e Un altro Ferragosto di Paolo Virzì. Nel cartellone troviamo anche film internazionali da non perdere come Perfect days di Wim Wenders, Furiosa: a Mad Max Saga, il quinto capitolo di Mad Max e Il ragazzo e l’airone del maestro Miyazaki. Le proiezioni hanno inizio alle ore 21.45, con ingresso fino a esaurimento dei posti disponibili. Una serata speciale è quella di venerdì 26 luglio quando in collaborazione con l’associazione Di.a.psi. (che sostiene i malati psichici e le loro famiglie) viene proiettato il film Marilyn ha gli occhi neri, la storia di Clara (Miriam Leone) e Diego (Stefano Accorsi) che si incontrano in un centro di riabilitazione per persone che soffrono di disturbi comportamentali.

Il cartellone di Teatro all’Arena si apre mercoledì 10 luglio, alle ore 21.00, con TIPI – recital comico antropologico di e con Roberto Ciufoli, uno spettacolo all’insegna del divertimento e delle risate, che analizza e sviscera varie tipologie di esseri umani: dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe fino al danzatore. Attraverso monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni, Ciufoli racconta i tanti comportamenti delle persone, spesso più sinceri delle parole. Mercoledì 17 luglio, alle ore 21.00, il tango è il protagonista di una serata affascinante: due ballerini della compagnia AtelierB Tangodanza raccontano, a passi di danza, una storia d’amore in chiave contemporanea, accompagnati da brani romantici e da altri più struggenti. Mercoledì 24 luglio, alle ore 21.00, sono Simona Colonna e Paolo Tibaldi a chiudere gli appuntamenti con Robe dell’altro mondo - narrazioni teatrali e musicali sulla civiltà piemontese, una ricerca fatta di aneddoti sul filo delle proprie radici. Momenti umoristici e altri più emotivi si alternano per narrare una lingua che diventa musica e per affrontare insieme emozioni e sfumature che in fondo sono “robe di questo mondo!”.

In Estate ad Alba 2024 non possono mancare gli appuntamenti per i bambini curati dalla Biblioteca civica “G. Ferrero”. Fino a fine luglio, con cadenza settimanale, proseguono infatti le letture animate del ciclo Una storia tira l’altra, realizzate nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte. I volontari lettori Npl si alternano a professionisti del campo teatrale ed educativo per proporre ai bimbi dagli 0 ai 6 anni attività, laboratori e animazioni sul tema della lettura ad alta voce. Gli appuntamenti sono sia in Biblioteca che nei quartieri e nei parchi cittadini.

Lo spazio mostre della Biblioteca ospita invece due esposizioni. Dal 12 al 29 giugno la scuola dell’infanzia di Valle Talloria si racconta attraverso Dialogo con la natura, una piccola mostra fotografica che descrive le attività di outdoor education vissute dai bambini durante l’intero anno scolastico. Nei mesi di luglio e agosto, spazio all’arte dell’acquerello con Il mio mondo, la personale di Doriana Claudio: una ventina di quadri che raccontano la passione per i viaggi dell’artista e il suo sguardo sui paesaggi. Entrambe le mostre sono visitabili durante gli orari di apertura della Biblioteca.

L’Arena “Guido Sacerdote” del Teatro Sociale “G. Busca” nel mese di luglio ospita anche due appuntamenti in musica da non perdere: domenica 21 luglio, alle ore 21.00, grazie alla collaborazione con il progetto SAI Cuneo, si esibisce l’Orchestra Terra Madre, nata nel 2014 da un’idea del musicista Simone Campa e di Carlo Petrini. L’orchestra è un variopinto ensemble che canta e racconta valori come l’incontro tra persone, il confronto di esperienze umane e professionali, la conoscenza delle diversità e il dialogo interculturale. Mercoledì 31 luglio, alle ore 21.00, è in programma una delle tappe della rassegna itinerante Suoni dalle colline di Langhe e Roero, a cura dell’associazione Incontri Musicali Internazionali.

A inizio settembre, invece, l’Arena diventa la location di due appuntamenti dell’Attraverso Festival, la rassegna che si svolge nel Piemonte meridionale tra le terre inserite nella Unesco World Heritage List. Martedì 3 settembre, alle ore 21.00, spazio a uno dei grandi volti italiani della stand up comedy, Eleazaro Rossi con il suo terzo spettacolo Grande figlio di p*****a. Uno spaccato comico tra esperienze dirette e satira sociale che è anche un trattato di umanità e umorismo. Mercoledì 4 settembre, alle ore 21.00, Frida Bollani Magoni in concerto tra brani inediti e grandi capolavori riarrangiati per l’occasione.

L’estate si chiude con una mostra che si inserisce nell’ambito della rassegna Profondo Umano, curata dall’Associazione Intonando. L’esposizione, dal titolo Essenza naturale, a cura di Francesca Carbone, viene allestita nel Coro della Maddalena dove sarà visitabile da venerdì 30 agosto a domenica 22 settembre, con apertura tutti i fine settimana. Respiri, vibrazioni, forme organiche e trame materiche accompagnano i visitatori all’interno di un percorso plurisensoriale che si snoda tra un’installazione site-specific della giovane artista Martina Gagliardi e l’installazione materico-sonora dell’artista Cristina Saimandi. Attraverso studi orientati al riequilibrio tra l’intelligenza della natura e quella umana, alla loro coesistenza sul pianeta, ai processi circolari di deterioramento e rinascita della materia, le installazioni delle due artiste esplorano il carattere rituale, naturale e intrinseco, dell’essere umano.