Paolo Bongioanni (FDI), l’appello video agli elettori: «Questi i miei impegni per i prossimi cinque anni»

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Paolo Bongioanni è il capolista del partito di Giorgia Meloni alle elezioni regionali di sabato 8 e domenica 9 giugno, quelle con la scheda verde. Nel suo videoappello agli elettori ribadisce i risultati raggiunti nella passata legislatura, come le leggi 12 e 13 che hanno sostenuto le imprese piemontesi colpite dall’emergenza Covid e consentito al Piemonte di risollevarsi dalla pandemia prima e meglio di molte altre regioni italiane. I bonus erogati alle molte categorie penalizzate dalla pandemia. E annuncia i punti cardine del programma per i prossimi cinque anni.

«Gli interventi da fare sono tanti».

Sanità: «Affrontare il problema delle liste d’attesa, decongestionare gli ospedali e invertire il paradigma creando una sanità sul territorio e riportandola vicino al cittadino: un tema su cui lavoreremo insieme alla nuova edilizia sanitaria». Turismo: «Riattivare la legge 18 a sostegno dell’impresa turistica, fondamentale per la crescita economica del nostro territorio in previsione della riapertura del Colle di Tenda e della riattivazione dei flussi in arrivo dall’aeroporto di Nizza e dalla Costa Azzurra».

Montagna: «Voglio ridare alla nostra montagna, che è una risorsa fondamentale, una nuova governance. Dobbiamo tornare alle Comunità montane e cancellare le Unioni montane che abbiamo sperimentato e dimostrato che non funzionano, per ridare rispetto e dignità a chi ha il coraggio di continuare a vivere in montagna». Guarda qui il video: