A Canale si demolisce il ponte sulla provinciale 929

La Provincia di Cuneo dovrà chiudere al transito un tratto della strada provinciale 929, nel comune di Canale, per un importante cantiere di rimozione, demolizione e successiva ricostruzione dell’impalcato del ponte a scavalco di via Alba, con il ripristino delle spalle.

Si tratta del segmento fra le due rotonde, quella di ingresso da Alba, denominata Vico-Brezzo per la vicinanza con le due aziende, e quella di via Mombirone nei pressi del campo sportivo, dove si devia per Monteu-Montaldo Roero.

I lavori avranno inizio lunedì 17 giugno e termineranno presumibilmente il 6 settembre 2024. Per tutta l’estate il tratto della provinciale dovrà restare chiuso, con la conseguente necessità di deviare il traffico veicolare su percorsi alternativi segnalati sul posto.

Per le auto e i mezzi con massa inferiore a 3.5 tonnellate è stato concordato con il Comune un percorso alternativo all’interno dell’abitato di Canale. (vedasi planimetria-Canale).

Per i mezzi pesanti (carico superiore a 3,5 t) si è individuato un percorso che interessa, oltre alle strade della Provincia di Cuneo, anche alcune tratte di competenza della Città Metropolitana di Torino. (vedasi planimetria-alternativi).

Non mancheranno disagi per gli abitanti della zona e per i pendolari.