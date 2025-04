Art Bonus, a Bra una raccolta fondi per restaurare il Monumento al Santo Cottolengo

Sono aperte le sottoscrizioni tramite il portale Art Bonus per sostenere il Progetto di restauro del Monumento al Santo Cottolengo, simbolo di piazza Caduti per la Libertà e di tutta la città che a Giuseppe Benedetto Cottolengo, celebre santo sociale piemontese, ha dato i natali. In occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione, il Rotary Club Bra infatti ha voluto sostenere l’ormai indifferibile restauro conservativo ed estetico della statua bronzea. Il progetto ha incontrato il favore e il sostegno del Comune di Bra che ha attivato sulla Piattaforma Art Bonus una raccolta fondi rivolta a partner e sostenitori che vogliano diventare “mecenate” di questa iniziativa, accedendo ai benefici fiscali previsti dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nell’ambito delle "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”. Il cosiddetto “Art-bonus” favorisce le erogazioni liberali a sostegno della cultura, garantendo un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate, sia da persone fisiche che giuridiche (aziende, imprese, enti), secondo specifiche modalità e coefficienti.

L’obiettivo è quello di raccogliere 50 mila euro per poter completare un intervento – che fa seguito ad un precedente restauro risalente ormai ad una ventina di anni fa – a cura della Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale". Il progetto prevede una preventiva fase di studio e analisi dello stato delle patine e dei materiali della grande statua, posta su un basamento di pietra ornato da altre figure e fregi sempre in bronzo (opera dello scultore Celestino Fumagalli e risalente al 1900). A seguito di una pulizia preliminare ed un esame dello stato di conservazione e di deterioramento del monumento in tutte le sue parti e nei diversi materiali, saranno realizzati interventi mirati di pulizia e restauro con l’applicazione di filtri protettivi e trattamenti specifici utili alla ulteriore conservazione del monumento nel tempo.

Spiega il presidente del Rotary Vincenzo Peisino: "Il Rotary Club Bra ha deciso di promuovere e finanziare questo progetto, che ha raccolto il sostegno dell'Amministrazione Comunale, per celebrare il 50° anniversario della sua fondazione. Un'ulteriore prova dell'attenzione del sodalizio alla Città in tanti anni della propria attività di servizio. Esprimo la mia gratitudine ai soci, impegnati in prima persona e al Sindaco Gianni Fogliato, che ha aderito con entusiasmo alla nostra iniziativa".

“È un progetto molto importante e sentito per la nostra città – chiude il sindaco Giovanni Fogliato – a cui tutti, cittadini, imprese, singoli ed enti, possono contribuire per ri-valorizzare un monumento simbolo di Bra, situato in un luogo strategico, qual è la piazza principale della città e a pochi metri dalla Casa Natale del Santo. Siamo contenti che questa iniziativa abbia preso spunto dal Rotary per celebrare il cinquantesimo compleanno e che possa avvalersi di un partner prestigioso come il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale”.

Per contribuire al progetto, tutte le indicazioni sono disponibili su portale Art Bonus al link: https://artbonus.gov.it/634-statua-di-san-giuseppe-benedetto-cottolengo.html .