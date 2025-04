La Giuntadi Monterosso Grana incontra il presidente della Provincia di Cuneo

Una visita di cortesia che ha rappresentato l’occasione per suggellare e proseguire la collaborazione in corso tra l’amministrazione comunale e l’ente provinciale su tematiche e obiettivi comuni.

Nel corso dell’incontro, in un clima franco e cordiale, sono stati toccati vari temi, dalla viabilità alla promozione turistica nell’ambito di progetti messi in campo con altre amministrazioni o enti locali.

"Un momento estremamente importante per il quale siamo grati al presidente Luca Robaldo – il commento del sindaco, Stefano Isaia – a cui abbiamo sottoposto le tante progettualità alle quali stiamo lavorando. Sono fermamente convinto della importanza di rapportarsi in modo costruttivo con la provincia per affrontare e risolvere quando necessario, ogni tema di interesse per i cittadini. Da parte di tutti noi, quindi, la sincera riconoscenza per la disponibilità e per l’ascolto".