Premiati i soci benemeriti della Fidas Cuneo

Nelle giornate di domenica 30 marzo e domenica 6 aprile sono state effettuate le Premiazioni dei “Soci Benemeriti” della FIDAS Cuneo che hanno raggiunto i traguardi previsti nell’anno 2024.

"Quest’anno - spiegano dall'associazione - il numero totale dei soci che avevano diritto al premio è stato pari a 178. Un plauso particolare è andato alle nostre due punte di diamante che hanno raggiunto le 275 Donazioni nel corso del 2024. Nell’occasione si sono anche tenuti i tradizionali Pranzi Annuali che si sono svolti presso il “Ristorante Commercio” di Norea, una frazione di Roccaforte Mondovì In tutte e due le occasioni siamo stati accolti da belle giornate soleggiate e dalla sempre grande cortesia dai responsabili della struttura. Al termine tutti i partecipanti hanno espresso grande soddisfazione sia per la location che per l’ottimo menù. Diamo quindi appuntamento a tutti per il prossimo anno".