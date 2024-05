Fratelli d'Italia, Guido Crosetto in collegamento da Roma: “Non potevo mancare a questo appuntamento nella mia terra” [VIDEO]

"Non potevo mancare a questo appuntamento nella mia terra", con queste parole il ministro della Difesa Guido Crosetto di Fratelli d'Italia ha aperto l'intervista con il giornalista Massimo Giletti.





A distanza, collegato da Roma con il Centro Incontri della Provincia di Cuneo ha risposto su temi di attualità, dal redditometro alla riforma del premierato. Era atteso nella sua Granda proprio in questi giorni, ma a causa del suo recente malore è stato ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma e quindi costretto a sospendere temporaneamente gli spostamenti.





In vista delle prossime elezioni dell'8-9 giugno non è mancato, poi, il sostegno ai presenti in sala, candidati cuneesi con Fratelli d'Italia, chi per la corsa alle Regionali chi per quella alle Europee.



Ad introdurlo sono intervenuti il coordinatore provinciale William Casoni, che ha espresso vicinanza e solidarietà per una rapida ripresa, la deputata Monica Ciaburro, che nel ringraziarlo ha sottolineato lo spirito di sacrificio e dedizione verso i suoi impegni politici, e come ancora una volta si sia dimostrato un modello da seguire.





Parole di elogio e ringraziamento anche da parte dal capogruppo in Consiglio regionale uscente Paolo Bongioanni: “Il significato di questa sera è di mandare non al ministro ma all'amico Guido Crosetto gli auguri più sinceri di una pronta guarigione, insieme al grande grazie per la sua costante presenza. Ci auguriamo possa tornare presto ad aiutarci con la sua grande capacità di visione, che lo distingue”.

Interrogato da Giletti, Crosetto ha illustrato i suoi obiettivi. A tal proposito cita l'ex presidente della Repubblica Luigi Einaudi, anche lui cuneese, a cui si ispira nel suo impegno.

Dalla campagna elettorale ai conflitti in corso tra Ucraina-Russia e Gerusalemme-Hamas, la posizione dell'Italia secondo il ministro della Difesa è chiara: "La guerra è un'equazione matematica e non sentimentale. È, quindi, necessario organizzare un tavolo di pace per fermare la guerra in Ucraina prima di un'escalation. Stessa cosa per Gerusalemme e Hamas".

Parlando di conflitti internazionali, a conclusione della serata, il dibattito si è quindi spostato sul ruolo dell'Europa nei tentativi di costruzione di tavoli di pace, ma anche sulle politiche interne degli Stati membri lontane tra loro, che ostacolano una decisione unanime.