Incidente stradale in centro a Margarita: una persona ferita

Due squadre di Vigili del Fuoco, una di Volontari di Morozzo insieme con la prima partenza dal comando di Cuneo, sono intervenute nella tarda serata di ieri, domenica 9 giugno, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola automobile nel pieno centro di Margarita, sulla SP 422.

L’uomo che era alla guida del mezzo coinvolto è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, a sua volta sul posto, e portato in ospedale per accertamenti: non parrebbe essere in gravi condizioni.

Presenti anche i Carabinieri della locale stazione di Morozzo per i rilievi del caso