A Passatore la bellezza del mondo dei cavalli

La data di domenica 16 giugno regala una conferma per l’estate 2024: torna l’appuntamento con il Raduno Cavalli Passatore, nell’area dell’ex sferisterio della frazione cuneese, di fronte alla chiesa parrocchiale e al monumento del “Passou”. Una giornata dedicata ai cavalli, alla bellezza di questo animale e al benessere legato al turismo equestre, insieme con l’emozione di muovere qualche passo per la prima volta in sella, per i più piccoli.

Ecco allora che domenica 16 giugno, nell’area dell’ex sferisterio, sono in programma diversi momenti, con sempre più attenzione a bambini e famiglie.

Si inizia con il ritrovo dei cavalieri fin dal mattino; alle 9 è prevista la partenza della passeggiata a cavallo, con passaggi e tappe nelle campagne circostanti e nei paesi limitrofi. Alle 12.30, nell’area sferisterio, verrà impartita la benedizione a cavalli e cavalieri. Dopo questo momento, avrà inizio il pranzo in compagnia, aperto a tutti, non solo ai cavalieri, preparato e servito dalla Pro Loco (antipasto, ravioli, grigliata mista con patatine, dolce; adulti 18 euro, bevande escluse; menù bimbi a 10 euro con ravioli, salsiccia, patate e dolce, bevande escluse; prenotazioni fino a esaurimento posti, entro venerdì 14 giugno). Per tutto il giorno, nell’area sarà attivo il servizio bar.

Al mattino e al pomeriggio, ci sarà spazio per i bambini con il “battesimo della sella”, gratuito, gestito dal gruppo “Quagliotti Performance Horses” e operatori specializzati che daranno a bimbi e ragazzi la possibilità di provare l’emozione di stare a cavallo.

Nell’area si potranno anche vedere da vicino e accarezzare gli alpaca, per conoscere questi simpatici animali, grazie alla collaborazione con la fattoria “Musi di lana” di Spinetta. Nel corso del pomeriggio sarà anche possibile assistere a spettacoli, animazioni ed esibizioni equestri, oltre all’animazione e ai balli country con dj Ely, in una festa equestre a tutto tondo per conoscere da vicino i cavalli e il loro mondo (per informazioni, adesione di cavalieri e partecipazione al pranzo, è possibile telefonare ai numeri 339-8071186, 335-5426376 e 339-3765291).

“Il nostro obiettivo, fin dalle primissime edizioni, è di dare vita a un momento dedicato ai cavalli e al turismo equestre - spiegano Valter Dutto e Andrea Sarvia a nome di tutti ‘I cowboy di Passatore’ -. L’evento è cresciuto negli anni e si è rivelato un momento sempre più partecipato e apprezzato. Nonostante tutte le complessità organizzative, riteniamo opportuno continuare proprio per avvicinare sempre più persone, in particolare le famiglie, al meraviglioso mondo dei cavalli, con tutta la bellezza di stare all’aria aperta in compagnia di un animale così particolare, semplicemente unico. Invitiamo tutti a venirci a trovare e a scoprire la magia dei cavalli”.

L’iniziativa è promossa dal gruppo spontaneo “I cowboy di Passatore” con il supporto della Pro Loco Passatore e con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Non solo cavalli: sei serate di musica

Il prossimo fine settimana a Passatore dà anche inizio alle iniziative per i festeggiamenti patronali del paese in onore di San Giovanni Battista. Sabato 15 giugno alle 21 nella chiesa parrocchiale si tiene il concerto organistico per l’inaugurazione del restaurato organo “Francesco Fratelli Vittino 1873”, nell’ambito della rassegna “Recondite Armonie” con l’organista Enrico Zanovello.

La settimana successiva si entra nel vivo della festa patronale con altre cinque serate consecutive di musica, per tutti i gusti e tutte a ingresso gratuito. Si inizia giovedì 20 giugno con il concerto della corale La Baita (alle 21 nella chiesa parrocchiale); venerdì 21 il tributo al rock internazionale con i Borderline; sabato 22 dj Altarknock; domenica 23 Gigi L’Altro; lunedì 24 si conclude con la musica italiana in un triplo tributo a Vasco, Ligabue e Zucchero.

Il programma delle giornate si completa con due raduni: sabato 22 una presenza di trattori storici con il Club Trattori d’Epoca Piemonte, domenica 23 sono protagoniste le auto d’epoca e sportive (per adesioni e informazioni, tel. 345-2230556 e 340-6892542). Non mancano i pomeriggi per i più piccoli: sabato 22 con “i giochi di una volta” di Mario Collino in arte Prezzemolo, domenica 23 l’animazione con i Nasi Rossi del gruppo Conivip. Sono aperte anche le iscrizioni per i momenti gastronomici, tra cui la cena a base di pesce venerdì 21 e quella di carne sabato 22 (tel. 339-2765291 e 392-0398512) e poi lunedì 24 la polentata.