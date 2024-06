"C'è musica nell'aria" a Boves

La neonata associazione Aria Aps si presenta alla città di Boves con una serata speciale al Borelli in data 12 giugno 2024 alle 20,30 ad ingresso gratuito. Un’occasione per i fondatori del gruppo di presentare l’associazione che vuole diventare un punto di riferimento per tutte le famiglie e le persone con disabilità del territorio.

Durante la serata di presentazione dal titolo “C’è Musica nell’Aria. Un viaggio per l’Europa tra ‘700 e ‘900” il Novus Trio formato da Sara Bondi al flauto, Mariano Dapor al violoncello e Lorenzo Martini al pianoforte allieteranno il pubblico con la loro musica. Un evento in collaborazione con l’Istituto Civico Musicale G. Mosca.

Una mission che si può leggere nel nome stesso scelto per l’associazione come spiega Claudia Pirotti, fondatrice dell’associazione: “ARIA Aps (Ascolto, Ricerca, Inclusione e Azione) si propone di partire dall’ASCOLTO delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Di accogliere le singole storie di vita, facendo insieme RICERCA di strade, soluzioni, opportunità che possano migliorarne la quotidianità. Di analizzare poi quali possano essere temi comuni di difficoltà che ostacolano l’INCLUSIONE e le pari opportunità. Infine, di mettere in atto l’AZIONE migliore, concreta e innovativa per innescare il cambiamento che le persone con disabilità chiedono e desiderano”.

Sottolinea Claudia Pirotti: “La cultura sulla disabilità è in un momento storico di lento, ma importante cambiamento. A partire dalle leggi e dagli atti della politica, passando per le scoperte scientifiche e tecnologiche, fino alla singola, ma fondamentale spinta che ogni persona con disabilità – insieme alla sua famiglia - dà quotidianamente verso la realizzazione di una vita piena e di pari opportunità: nelle nostre comunità si stanno costruendo sguardi e pensieri meno offuscati da pregiudizi e luoghi comuni, più aperti e disponibili nei confronti delle persone con disabilità. ARIA Aps desidera essere parte attiva e propositiva di tale trasformazione, cercando di far conoscere le persone con disabilità come esseri umani di pari diritti, che si trovano ad affrontare quotidianità difficili per cause strettamente connesse all’ambiente, alla cultura, alla mancanza di informazioni e conoscenza”.