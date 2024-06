Alba, Bra, Fossano e Saluzzo, quale peso avrà il calo di affluenza?

C’è attesa di vedere quali saranno gli esiti delle amministrative ad Alba, Bra, Fossano e Saluzzo, dove si registra un calo di affluenza rispetto a cinque anni fa che va dai quasi 8 punti percentuali di Bra ai 6 di Alba, ai 5 di Fossano e ai 4 di Saluzzo.



Percentuali che potrebbero essere determinanti sul risultato finale. Vedremo se penalizzeranno parimenti gli schieramenti di centrodestra e centrosinistra o se avvantaggeranno l’uno o l’altro. E poi - nei casi di Alba e Saluzzo – capire se e come il calo di affluenza influirà per un eventuale ballottaggio.



Per Bra e Fossano, essendo in campo solo due coalizioni, il problema del secondo turno non si pone.



L’ipotesi ballottaggio ad Alba, sulla scorta delle candidature a sindaco in campo, appare verosimile, considerando che la volta scorsa Carlo Bo, candidato sindaco del centrodestra aveva vinto al primo turno col 51%. Un elemento che si aggiunge alle considerazioni sopra espresse.



A Saluzzo – dove il calo di affluenza è stato più contenuto - si tratta di capire quale effetto traino avranno i partiti di centrodestra alle comunali. L’ipotesi ballottaggio appare essenzialmente legata a questo spetto.