Candidati unici e quorum: tra Saluzzese e Saviglianese quindici sindaci in pectore

Hanno superato l’affluenza del 40%, ovvero la quota di votanti richiesta per superare il così detto quorum, tutti i Comuni delle valli e della pianura saluzzese assieme a quelli della pianura saviglianese con un unico candidato sindaco.

I risultati dovranno essere confermati dallo spoglio, che per le elezioni comunali inizierà oggi pomeriggio, dopo quello delle elezioni regionali.

È infatti del 50% il numero di voti che la lista unica dovrà comunque ricevere a livello di preferenze tenendo conto che non saranno conteggiate le schede in bianco o considerate nulle.

Ecco la percentuale definitiva di affluenza alle urne e il nome dei candidati alla carica di sindaco, in attesa di conferma, nel Saluzzese e Saviglianese dopo lo spoglio elettorale di oggi pomeriggio.

Saluzzese e Saviglianese

A Faule, affluenza del 73,60%, la new entry Chiara Boretto.

Riconferma a Genola per il sindaco uscente Flavio Gastaldi con un’affluenza del 69,32%.

A Polonghera con il 67,28% di affluenza va verso l’elezione l’assessore uscente Valerio Novaresio che succederà al sindaco uscente Gianmaria Bosco, candidato alle elezioni regionali.

A Villafalletto con 67,46% di affluenza viene riconfermato Giuseppe Sarcinelli che andrà a ricoprire la carica di sindaco per il terzo mandato consecutivo.

Mentre dopo l’affluenza dell’83,45%, una delle più alte della zona, a Vottignasco la candidata Valentina Bono si appresta a succedere alla sindaca Daniela Costamagna.

Valli e pianura del Saluzzese

Bellino, in alta valle Varaita, che ha avuto un'affluenza del 78,02% Valter Borgna, vicesindaco uscente si appresta a diventare primo cittadino al posto del sindaco uscente Mario Munari.

Riconferma a Cardè, nella pianura Saluzzese, con un’affluenza del 72,41%, per il secondo mandato di Matteo Morena, presidente dell’associazione Octavia formata da 17 Comuni della pianura saluzzese e saviglianese.

A Isasca, paese della bassa valle Varaita la new entry Elena Vincenti con 86,89% ha il primato dell’affluenza alle urne più alta della zona.

A Lagnasco, il sindaco uscente Roberto Dalmazzo con un'affluenza del 77,93% si appresta ad iniziare il suo secondo mandato.

Lo stesso accade per Oncino in valle Po per Alfredo Fantone che sarà al suo terzo mandato, dopo l’affluenza alle urne del 76,25%

A Ostana che ha visto un’affluenza alle urne del 77,94% ritorna sindaco Giacomo Lombardo al suo sesto mandato dopo il quinquennio di Silvia Rovere di cui era vicesindaco. Rovere è comunque nella lista in sostegno di Lombardo.

A Paesana affluenza alle urne del 68,02% per riconfermare il secondo mandato di Emanuele Vaudano.

A Pagno riconferma per Nico Giusiano con un'affluenza del 74,70%

Rifreddo che ha visto un’affluenza del 75,12% in vicesindaco Elia Giordanino diventa primo cittadino, mentre il sindaco uscente Cesare Cavallo

A Sanfront l’affluenza è stata del 70,18%. Emidio Meirone, sindaco uscente e presidente dell’Unione Montana del Monviso è in attesa di sapere se il 50% dei voti espressi dai suoi concittadini è valido, dopo una campagna elettorale piuttosto difficile per il primo cittadino uscente.