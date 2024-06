Elezioni Europee, ecco chi sono stati i più votati in provincia di Cuneo per ogni partito

Chiusi gli scrutini delle elezioni Europee, in attesa della riapertura alle ore 14 con l’inizio degli spogli di regionali e amministrative, il verdetto continentale è netto anche in provincia di Cuneo.

Fratelli d’Italia supera il 30%, non raggiunto a livello nazionale, e si ferma al 34,71% con ben 94.261 voti.

Il derby Crosetto - Barbero La più votata in Granda è stata la presidente del consiglio, leader del partito e capolista di circoscrizione, Giorgia Meloni, con 19.879 voti. Più interessante, però, per capire gli equilibri del partito a livello provinciale, le preferenze dei candidati più local. Il secondo “fratello” più votato è il nipote del Ministro della Difesa Guido, Giovanni Crosetto, che siede nel consiglio comunale di Torino: per lui 5.795 voti. Più indietro la morettese Federica Barbero che ne ottiene 3.548.

Praticamente un derby in salsa cuneese quello tra Barbero e Crosetto, visto che, nel perimetro della Granda, gli altri candidati sono molto più arretrati: Giovanna Giolitti, pro nipote dello statista originario di Dronero Giovanni Giolitti, ne ottiene “solo” 469. Mentre Fidanza (secondo più eletto del partito a livello di Circoscrizione) arriva appena a 368 preferenze. A livello di circoscrizione Crosetto è il quarto più votato di FdI mentre Barbero è 13^.



A Cuneo il Pd non vota Piemonte

Il Pd è la seconda forza anche in provincia di Cuneo (18,89%), ma con un peso inferiore rispetto alla percentuale nazionale e in leggero calo rispetto a cinque anni fa. La più votata è la capolista Cecilia Strada 7.865, seguita da Giorgio Gori (2.440), Alessandro Zan (2.211), Irene Tinagli (1.410) e Benifei (1.152). Da notare come nessun piemontese risulta tra i cinque più eletti del Pd in provincia.