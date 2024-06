Giacomo Miceli è il nuovo sindaco di Briaglia

Sarà Giacomo Miceli il sindaco di Briaglia per i prossimi cinque anni e succede a Dario Filippi.



Il candidato per la lista “Briaglia attiva” è stato premiato dagli elettori con 123 voti favorevoli, pari al 53,95 % delle preferenze. Consuelo Vitali (con la lista “Coesione per Briagli”) ha invece raccolto 105 voti (46,05%).

“Sono molto contento del risultato, - commenta il neo sindaco Miceli - segno di continuità con l’impegno dei dieci anni passati in amministrazione. Anche nel gruppo che ci sarà all’imposizione ci sono persone molto valide con le quali speriamo di poter collaborare per il bene del nostro paese”.



Briaglia , con 230 votanti, ha fatto registrare un’affluenza alle urne del 72,33% e due schede nulle.