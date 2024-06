"Elezione nulla per mancanza del quorum voti validi".

E’ lo scenario concretizzatosi in quel di Sanfront, dove l’unico candidato Emidio Meirone non sarebbe stato eletto per la mancanza del cosiddetto "quorum funzionale". Ben 1.318 dei 1.878 aventi diritto (70,18% l’affluenza) si sono infatti presentati alle urne, ma una buona parte di loro non ha espresso voti validi. Il computo ancora ufficioso parla infatti di 622 schede nulle e di 128 schede bianche. Nessuna scheda è stata contestata.