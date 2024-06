Due nuovi medici di famiglia a Pianfei e Villanova Mondovì

il dr. Davide Prato presterà servizio su appuntamento (Telefono 350/0629635) a Pianfei con ambulatorio in via Roma 30 nei seguenti orari: il lunedì 9-11 e 14-16; martedì 9-11 e 15-18; mercoledì 15-17; giovedì 19,30-20,30 e venerdì 9-12. Gli assistiti provvisoriamente in carico al Dr. Davide Prato fino al 30/06/2024 dovranno effettuare la nuova scelta del Medico di Medicina Generale tra i medici disponibili, con priorità per i medici titolari di incarico a tempo indeterminato con decorrenza 01/07/2024.