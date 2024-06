A Busca il mese europeo dell’abitare collaborativo si festeggia con Andirivieni

A Busca, domenica 16 giugno Andirivieni festeggerà il mese europeo dell’abitare collaborativo con un OPEN CO-HOUSE e molte attività organizzate.

Appuntamento dalle ore 14 alle ore 20 negli spazi del cohousing, in viale Padre Angelico da None, per una bellissima giornata gratuita ed aperta a tutti. Il programma della giornata è davvero ricco ed incentrato sui temi della creatività e della comunità.

Dalle ore 14 alle ore 18 saranno quattro le attività proposte:

L’Open co-house, ossia la possibilità di esplorare il cohousing,

Cimentarsi nei laboratori creativi a tema casa e giardino;

La possibilità di visitare una bellissima mostra fotografica e partecipare al contest votando gli scatti preferiti;

Prendere parte ad uno Swap parti edition, ossia uno scambio di piccoli oggetti d’arredo.

Dalle ore 18 alle ore 20, invece, ci sarà il Talk Circolare: 4 realtà si confronteranno sul tema dell’abitare, su come è cambiata la nostra idea di casa e quali sono le sfide attuali legate al tema dell'abitare. Interverranno Andirivieni (Busca), Makala (Saluzzo e Valle Po), Luogo Comune (Melle) e Germogli (Boves).

Nel corso della giornata, infine, sarà disponibile per la prima volta, presso la zona bar, la birra realizzata con luppolo coltivato a Busca dalla crew di Andirivieni.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il 347 5936402 (Maurizio)