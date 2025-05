Alba: la Polizia municipale ha sostituito una vecchia auto diesel con una ibrida più ecologica

Il comando della Polizia municipale di Alba da questa settimana può contare su una nuova auto di servizio, una Mazda 2 ibrida che andrà a sostituire una vecchia auto diesel euro 4.

Il mezzo è stato consegnato dalla concessionaria mercoledì 28 maggio e accolto dal Sindaco Alberto Gatto, dall’Assessore alla Polizia municipale Davide Tibaldi e il Comandante Antonio Di Ciancia con alcuni degli agenti. Il parco mezzi della Municipale oggi è composto da nove auto, quattro moto, due bici.

L’assessore alla Polizia municipale Davide Tibaldi: “Un cambio necessario per sostituire vecchi mezzi ormai obsoleti e inquinanti con auto più sostenibili e moderne. I mezzi a nostra disposizione sono fondamentali per il presidio di un territorio ampio e cogliamo l’occasione per ringraziare il Comandante e i nostri agenti per l’impegno quotidiano profuso al servizio della comunità”.