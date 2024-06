Garessio ha scelto Luciano Sciandra come sindaco, nella sua lista Michele Odda raccoglie 150 preferenze

È Luciano Sciandra il nuovo sindaco del Comune di Garessio.

Storico primo cittadino di Priola, che ha amministrato per quindici anni, raccoglie il testimone dal sindaco uscente Ferruccio Fazio.

"Dedicherò tutto il mio tempo e la mia passione a questo Comune perché se lo meritano i cittadini e tutti quelli che mi hanno sostenuto, cercando di riunificare la valle. Attenzione alla viabilità per la sicurezza sulla statale 28, ma anche incentivo del turismo, dobbiamo lavorare per saper accogliere. Lavoreremo per un tavolo di concertazione per il ponte della ex Lepetit: ad oggi ANAS ha comunicato che manca ancora il progetto. Serve un confronto diretto con gli enti e le parti politiche coinvolte per una data certa che porti a una soluzione per risolvere il problema".

Sciandra era candidato con la lista “Garessio Aperta" ha raccolto 1.214 voti favorevoli, pari al 73,04% delle preferenze. L’avversario Isaac Carrara (“Scegli Garessio”) - consigliere di minoranza uscente - ha invece raccolto 448 voti (26,96%).

Il candidato consigliere della lista "Garessio Aperta", con 150 suffragi è stato Michele Odda, seguito da Fausto Sciandra (110), Giovanni Briatore e Andrea Tornatore che hanno raccolto entrambi 77 preferenze, Roberto Sandini (60), Monica Conterno (36), Matteo Ferreri (29), Carlotta Danna e Vasco Penone (25), Raffaelle Zerbetto (8).

Alle elezioni Garessio ha risposto con 1.722 votanti su 2.692, per un’affluenza alle urne del 63,97%. 36 le schede nulle e 24 quelle bianche.