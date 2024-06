Il Comune di Mondovì incontra gli studenti

Nelle scorse settimane il dialogo tra l’Amministrazione comunale e gli istituti d’istruzione superiore della città si è decisamente infittito grazie a due importanti momenti di condivisione socioculturale e istituzionale: dapprima la consegna della Costituzione italiana a tutti gli studenti delle classi quarte, come imprescindibile strumento di crescita personale e collettiva; in seguito, un attestato di riconoscimento a coloro che nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 si sono distinti per motivi didattici, sportivi o professionali. Una nuova iniziativa, quest’ultima, pensata per ringraziare simbolicamente chi ha impreziosito la comunità scolastica monregalese valorizzando l’intera città in consessi regionali e nazionali, che proseguirà altresì nel prossimo mese di settembre.

"La Costituzione come tappa fondamentale del percorso di maturazione individuale, ma anche come stimolo per accrescere la consapevolezza personale di essere parte attiva di una società complessa ed eterogenea" - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora all’Istruzione, Francesca Bertazzoli.- "L’attestato agli studenti meritevoli, inoltre, come atto di riconoscenza istituzionale verso coloro che hanno raggiunto traguardi importanti in ambito culturale, sociale e sportivo. Ancora oggi Mondovì è una “città degli studi” vivace e riconosciuta, custode di un’offerta didattica pressoché completa e di qualità grazie ai dirigenti, ai docenti e ai collaboratori scolastici che quotidianamente svolgono il proprio lavoro con passione e dedizione. Il riconoscimento ai singoli studenti, allora, come ringraziamento generico anche verso chi si adopera ogni giorno per una città più bella, stimolante e inclusiva".

Nei giorni scorsi, allora, è stata consegnata la Costituzione italiana a tutte le classi quarte degli istituti superiori della città e sono stati premiati gli allievi del Centro Provinciale Istruzione Adulti, del “Giolitti-Bellisario-Paire”, di parte del Liceo Classico “Vasco-Beccaria-Govone” e del CFP Cebano-Monregalese. Come anticipato, infine, nel prossimo mese di settembre l’Amministrazione comunale incontrerà i ragazzi degli altri istituti e degli altri indirizzi scolastici.