Cordoglio a Fossano per la morte di Daniela Asteggiano, nota commercialista

Lutto a Fossano per la morte di Daniela Asteggiano, 50enne commercialista molto conosciuta in città e non solo. E' morta all'Hospice di Busca, dove si trovava ricoverata per l'aggravarsi di una malattia scoperta un paio di anni fa.

L'ultimo saluto sarà domani 12 giugno, alle 15, nella cattedrale cittadina, dove stasera, alle 19, si terrà la recita del Rosario.

Daniela Asteggiano lascia il marito Giovanni Pessina, la mamma Amalia Gonella, il papà Luigi, anche lui stimato commercialista, la sorella Silvia con Federico, parenti e amici.