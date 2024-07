Ultimo weekend di luglio: da Mirabilia all'Illuminata, tante proposte in tutta la Granda

Di seguito la nostra consueta carrellata di suggerimenti su come trascorrere il fine settimana nella nostra provincia. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su www.visitcuneese.it e www.visitlmr.it





ALBA

"Mirabilia On The Road" parte da Alba. Fino a domenica 28 luglio, il cortile della Maddalena si popolerà dello spirito circense del festival con spettacoli, giochi, laboratori e performance.

Sabato 27 luglio dalle 16 alle 18 Magic Lab Il Laboratorio della magia è una occasione più unica che rara in cui incontrare il mago Budinì in veste di maestro di magia. Forse non diventerete veri maghi, ma grazie a giochi di prestigio e trucchi mirabolanti potrete liberare la vostra fantasia magica.

Alle 18 una prima nazionale di uno dei gruppo giapponesi più innovativi la Compagnia to R mansion che presenta Dive/Journey.

Chiude la serata la replica di Zloty alle ore 21.

Domenica 28 dopo replica di Dive /Journey delle 17.30 una Prima Regionale di Circo con la Compagnia Cometa Circus che presenta "Cometa", una coppia che conquista con la complicità e le abilità circensi, capaci di coinvolgere il pubblico con il loro entusiasmo ad un ritmo tutto tropicale.

Alle 21 chiusura dell’appuntamento albese con l’ultima replica dello spettacolo Zloty.

Oltre agli spettacoli Mirabilia porta ad Alba il Microcirco con il suo laboratorio artistico, la giostrina, il tiro ai barattoli, le bolle di sapone, la giostra delle ochette. Come già nelle precedenti edizioni, continuerà a divertire tutti i bambini che vorranno scoprire il piacere dei giochi di un tempo.

Il Microcirco sarà presente nel cortile della Maddalena con orario continuato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20



*

BATTIFOLLO

La Pro Loco di Battifollo è entrata nel vivo dei festeggiamenti estivi. Accantonate la manifestazione sportiva BATTIFOLLO WONDERFUL TRAIL, con grande soddisfazione di organizzatori e partecipanti, prendono corpo gli eventi per tutti. Si comincerà domenica 28 luglio con Battivesp, primo raduno locale di vespe; manifestazione aperta oltre che ai possessori di vespe di qualsiasii epoca e tipologia, anche a tutti coloro che vogliano passare una giornata in leggerezza e amicizia, emozioni che da sempre appartengono a questi tipi di raduni.

*

BOVES

Presso la frazione Sant'Anna di Boves ritornano i festeggiamenti per la celebre "festa patronale di Sant'Anna". Quattro giorni di musica, spettacoli e buon cibo vi attendono.

Sabato 27 luglio

Ore 9,00: seconda edizione del "Torneo Sant’Anna Padel Party" nei locali del Boves Padel Club.

Ore 14,00: tradizionale gara a bocce di petanque.

Ore 20,00: serata “Chicken & Chips” (polletto e patatine) accompagnata dalla musica del dj "Mario Jay Bee".

Ore 21,00: in collaborazione con l’Asd Sport Time Boves lo spettacolo “In Volo” con l’acrobatica aerea e la giocoleria.

Ore 22,00: cover band dei Pinguini Tattici Nucleari “Tattici dello Zen”.

Ore 23,30: la serata di festa proseguirà con Pippo Palmieri di Radio 105.



Domenica 28 luglio

Ore 10,30: Messa Solenne.

Ore 15,00: scampagnata in bicicletta a conoscere i luoghi di culto religiosi "sant’annesi"; A seguire il “Nutella party”.

Ore 16,30: visita guidata a gruppi alla scoperta dei quadri e dei dipinti custoditi nella chiesa di Sant’Ann (a cura di Barbara Rosso).

Ore 20,00: Cena Campagnola (biglietti ad esaurimento). Menù: lumache ai porri, lumache alla diavola, lumache peperoni e nocciole, gnocchi con ragù di lumache, lumache con salse. Lumache fritte co blu di montagna. Dolce.

Ore 21,00: serata danzante con l’orchestra “Non solo liscio”.



*

BRA

Tre spettacoli in due giorni spumeggianti: ecco il programma del fine settimana di Burattinarte, giocato tutto a Bra.

Sabato 27 luglio, alle 21.30, approda nei Giardini del Belvedere Il miracolo della mula, un autentico capolavoro, ideato da un maestro del teatro di figura come Gigio Brunello, insieme a Marco Lucci, anima de Il Laborincolo e creatore di splendidi burattini.

Domenica 28 luglio, si comincia presto, alle 11, con Zazà di Scaramucce Teatro. Un tuffo nel mondo di Pulcinella, nel fascino colorato e malandrino delle strade di Napoli, nei sogni della sua gente. Ma anche un richiamo alla storia di Partenope, la mitica sirena fondatrice della città

Nel tardo pomeriggio di domenica 28 luglio, alle 18,00 il pubblico nei Giardini del Belvedere potrà assistere a uno spettacolo spassosissimo: Diavolo di una poesia, firmato da Daniela Castiglione. Assisteremo alle schermaglie amorose tra Pulcinella e Margherituccia, in cui si inserisce un diavolo Belzebù in versione innamorato decisamente focoso. La pregevole fattura dei burattini, realizzati dal maestro costruttore James Davies, e l’avvincente intreccio, in cui amore e avventura si mescolano, divertirà i bambini e coinvolgerà i loro famigliari.





*

BUSCA

Il cineclub Méliès organizza l’undicesima edizione delle “Notti da Oscar - cinema sotto le stelle”a Busca, un tradizionale doppio appuntamento in location di grande fascino e suggestione. Il secondo appuntamento, nella serata di sabato 27 luglio si terrà sulla terrazza del Castello del Roccolo. Il titolo proposto è “Il libro delle soluzioni" del pluripremiato regista francese Michel Gondry, nella Quinzane del Festival di Cannes.

direttivo@cineclubmelies.it

https://www.cineclubmelies.it/

*

CANALE

Fino al 28 luglio nel centro storico di Canale si svolgerà la tradizionale Fiera del pesco (ancora più spettacolare) con intrattenimento e enogastronomia: concerti di Irene Grandi, Ron, Dargen d'Amico, cabaret con Uccio de Santis, Notte Rosa e fontane danzanti



*

CELLE MACRA

Sabato 27 e domenica 28 luglio in borgata Castellaro torna la festa patronale dedicata a Sant'Anna. Sabato si parte alle ore 15 con l'apertura della pesca di beneficenza, alle 17 concerto della Acoustic Street Band (gratuito). Salle 21.30 accensione de “LOU FOULASTRET”: falò tradizionale un tempo segnale ai valligiani dell’apertura della festa. La domenica apertura pesca di beneficenza alle 9.30 e inizio sfilate della Abbaia di Sant’Anna. Dopo la Santa Messa delle ore 15 la processione al “pilun” accompagnata dall’Abbaia e dalla banda di Caraglio. Alle ore 17 cambio dell'Abbà e aperitivo per tutti. Il suono a martelletti delle campane garantirà il tradizionale sottofondo musicale della festa ed annuncerà, come sempre, la S. Messa, l’apertura delle varie sfilate dell’Abbaia, la processione e il cambio dell’Abbà.

Informazioni:

+39 0171 999 190

segreteria@comune.celledimacra.cn.it



*

CHIUSA PESIO

Continuano a Chiusa Pesio eventi e appuntamenti di grande interesse, tra fiere, incontri, cinema e molto altro. Ecco quelli proposti in questo ultimo weekend di luglio

27 luglio - ore 19 Piazza Cavour Pizza a pezzi party

28 luglio - ore 11 Museo “Avena” Inaugurazione mostra “I bastoni da passeggio, utilità e prestigio” a cura del Prof. Borsarelli. La mostra sarà visitabile fino a domenica 29 settembre nelle sale mostre temporanee del Complesso Museale “Cav. G. Avena”. L’esposizione presenta una collezione di bastoni da passeggio provenienti da tutto il mondo, con parti in materiali vari (vetro, ceramica, avorio, …) e altre curiosità.

28 luglio - ore 20 anfiteatro Parco Marguareis Cena sotto le stelle a Sant’Anna Cena e allegria con gli Amici di Sant’Anna



*

CUNEO

Luci, musica, straordinari spettacoli, mercatini e tanti eventi collaterali: tutto questo è Cuneo Illuminata, che si chiude in questo weekend.

Sabato 27 luglio

Dalle 10 alle 22 torna in largo Audiffredi il festival “Natura e Benessere”, mentre alle 16 al Museo Diocesano S. Sebastiano il laboratorio “Ti stampo le montagne” per bambini dai 5 agli 11 anni. I partecipanti potranno scoprire la cianotipia (stampa solare), un antico procedimento di stampa fotografica. Grazie ad un’emulsione di sali di ferro, i fogli diventano sensibili alla luce del sole e permettono di imprimere come una fotografia i profili delle nostre quinte sceniche naturali. Alle 18.15, nello stesso luogo, la conferenza “Il cammino di Shikoku: un pellegrino in Giappone”, con la presentazione del filmato di Beppe Sala. Dalle 19 alla mezzanotte, il complesso monumentale apre le sue porte al Club Silencio, per una serata tra arte, luci, musica, e divertimento. Per l’occasione sarà possibile visitare in orario straordinario la magnifica ex chiesa che ospiterà le opere della mostra “La grande Sete” dell’artista Luigi Stoisa, e il Museo Civico con la sua preziosa collezione che attraversa secoli di storia (+ 5,00 €). Nella piazza, ad attendere il pubblico, musica e proposte food & drink, ma anche giochi a tema ed esperienze in realtà virtuale in pieno stile Club Silencio. Alle 22 e alle 22.30, gli spettacoli di luci a tempo di musica di Cuneo Illuminata in piazza Galimberti.

Domenica 28 luglio

Ultimo giorno del festival “Natura e Benessere”, dalle 10 alle 22 in largo Audiffredi.

Alle 16.30 una visita guidata della città con aperitivo finale (partenza da piazza Foro Boario) e alle 18, 19.30 e 21 le visite guidate di Cuneo Pop Up, un viaggio nella storia e nei luoghi più caratteristici della città, raccontati direttamente da chi ne ha fatto parte. Alle 22 e alle 22.30 in piazza Galimberti gli ultimi spettacoli di luci di questa edizione!



Informazioni:

Cuneo Illuminata

+39 0171 690 217

info@cuneoilluminata.eu

https://www.cuneoilluminata.eu



WEEKEND AL MUSEO Fino al primo weekend di settembre il Museo Civico di Cuneo, nei fine settimana, dà ai visitatori la possibilità di scegliere tra diversi percorsi tematici volti ad approfondire gli aspetti più originali e meno noti dell’esposizione. Le visite avranno la durata di un’ora, con partenza su tre turni: 15.30, 16.30 e 17.30. Prenotazione gradita tramite mail. In alternativa, i visitatori avranno comunque la possibilità di usufruire del percorso “classico” con visita guidata, servizio da sempre compreso nel biglietto d’ingresso il sabato e la domenica. I fine settimana dell’estate tra Longobardi, affreschi medievali e tanto altro, portano tante occasioni per scoprire le collezioni del museo, recentemente arricchitesi di nuove donazioni e raccolte degne di nota.

Nel calendario di luglio 2024: 27/28 luglio: La scoperta archeologica della necropoli di Sant’Albano Stura. Per informazioni. 0171 634175 museo@comune.cuneo.it https://www.comune.cuneo.it/cultura/museo.html

ZOÈ IN CITTÀ Fino al 4 agosto al Parco Fluviale di Cuneo il Collettivo Zaratan accoglie la V edizione di "Zoé in città", un luogo dove si incontrano le ultime tendenze del circo contemporaneo, del teatro, della danza, della musica, del cinema.

Sabato 27 luglio spettacolo teatrale PINO E PINA, alle 17; alle 18.30 la presentazione del libro "Il nostro grande niente" di Emanuele Aldrovandi, cui seguirà lo spettacolo alle 20.45, "L'estinzione della razza umana", sempre di Aldrovandi. Alle 22.30 il concerto gratuito "La brigata Lambrusco".

Domenica 28 luglio dalle 10.30 i laboratori di pittura per ragazzi; lo spettacolo Pino e Pina della Compagnia La Contrabbassa alle 17, ancora alle 20,45 lo spettacolo teatrale di Aldrovandi e a chiudere, alle 22.30, in concerto Muria+Daniele Nasi+Samu FatCat.



Informazioni: +39 347 7219932

zoeincitta@gmail.com https://zoeincitta.it/



*

DEMONTE

Sabato 27 luglio, a partire dalle ore 20,30 presso la Chiesa di San Giovanni Decollato a Demonte, l'Associazione Culturale Amici di Demonte presenta "In Hoc Anni Circulo" uno straordinario concerto di musica medievale (secoli XII-XIV) eseguito dal gruppo "Alnus Lyra". La partecipazione all'evento è libera e gratuita.



Informazioni:

amicididemonte@gmail.com

https://www.comune.demonte.cn.it/



Domenica 28 sfilata abiti di un tempo, presso il parco Borelli dalle ore 15.00, a cura del gruppo "Amiche della sposa" e festeggiamenti a Sant'Anna di Rialpo.



*

DRONERO

Sabato 27 luglio, presso il CineTeatro Iris di Dronero, chiude la prima edizione di "Origini Festival" organizzato da CineTeatro IRIS e "Officineperlascena". Su prenotazione.

Per omaggiare la Commedia dell’Arte e l’Internazionalità, in scena l’artista Italiana ma di base a Londra, Chiara D’Anna, con uno spettacolo in lingua Inglese.

CineTeatro IRIS

cineteatroiris.ops@gmail.com



*

ENTRACQUE

Sabato 27 agosto, ad Entracque si festeggia il Gran Bal d'Istà, la notte bianca delle Alpi Marittime con animazione, musica e divertimento in diverse piazze del paese che si animeranno a partire dalle ore 20.30.

Informazioni:

+39 0171 978 616

info@turismoentracque.it

https://www.turismoentracque.it/



*

FRABOSA SOPRANA

Per il Festival Contaminazioni di Estemporanea a Frabosa Soprana stasera è in programma l'ultimo concerto.

Sabato 27 luglio ore 21.00 (chiesa del Serro) "Mozart & Tchaikovsky" In collaborazione con Zephyr International Chamber Music Festival

Informazioni:

Estemporanea

+39 334 232 0012

info@estemporanea.eu

https://www.estemporanea.eu/



*

LIMONE PIEMONTE

Sabato 27 luglio dalle ore 18 in piazza del Municipio a Limone Piemonte esibizione di Sonik con il suo dj set di musica elettronica di tendenza. Ingresso libero.

Simone Governali è un produttore e musicista italiano nato a Chivasso, Torino, Italia. Produttore del format musicale Supersonika, contenitore musicale in cui coinvolge una serie infinita di artisti nazionali e internazionali. Produttore del format televisivo “ SONIK - LIVE IN…” Oltre 40 puntate in prima serata sul digitale terrestre nazionale. Lanciato sui più importanti network televisivi nazionali (Canale 5, Italia 1, Mediaset Extra, Top Crime, Canale 20, Sky, ecc… ecc…).

Il TOUR UFFICIALE 2024/25 è rappresentato da un concerto in dj-set, uno spettacolo a 360 gradi, completo, trasversale, dove musica e immagine si fondono insieme per creare emozioni e far assaporare ogni sfumatura che il concetto di musica e arte possono regalare.

Informazioni:

iat@limonepiemonte.it

https://www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita





Per la XVII Edizione del Festival della Musica in Montagna "Accademie in Valle" il 27 luglio, il Teatro alla Confraternita di Limone Piemonte ospiterà il Quintetto Bislacco. La logica di questo incontro è simile, la musica con strumenti classici coinvolge gli ascoltatori anche con arie recenti e divertenti (da Mozart ai cugini di Campagna). I musicisti provengono da orchestre differenti: Teatro Regio Torino, Teatro alla Scala Milano, Orchestra della Svizzera Italiana, Filarmonica della Scala, sono bravissimi e conosciuti.





Si esibiranno domenica 28 luglio a bordo di una zattera galleggiante sulle acque del lago Terrasole di Limone, a 1.750 metri di altitudine, i Ciansunier. Lo storico collettivo della Valle Vermenagna, che negli ultimi anni ha avuto il merito di riportare in auge i canti di osteria e della tradizione piemontese, inaugurerà la rassegna musicale “Note d’Acqua”, attesissimo appuntamento dell’estate limonese che propone musica d’autore in alta quota.

Lo spettacolo ha inizio alle 12 ed è comodamente raggiungibile con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Quota 1400. In alternativa, è possibile raggiungere il lago Terrasole anche partendo a piedi dal centro storico, seguendo i sentieri segnalati con un tempo di percorrenza di circa due ore e mezza. Tutti i tracciati sono accessibili anche in bici. Per chi fosse sprovvisto dell'attrezzatura, possibilità di noleggiare mountain bike, anche con pedalata assistita.



*

LA MORRA

Sabato 27 a partire dalle ore 20 nella frazione Rivalta di La Morra si terrà la Festa Estate di Rivalta, organizzata da Ass. Ricreativa Rivaltese. Serata dedicata al buon cibo e alla musica. Dopo aver gustato nuovamente i piatti prelibati della tradizione culinaria (taglieri, ravioli, grigliata mista di carne e dolce), la piazza si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto. A partire dalle 21.30, la band "I Roeri" animerà l'atmosfera.

*

MAGLIANO ALFIERI

Il Castello di Magliano Alfieri una proposte di visita-gioco, ispirata alle modalità delle Escape room e alla celebre serie tv Anni Settanta “Charlie’s Angels”, per vivere un’esperienza originale in un luogo di storia e scoprire qualcosa in più del passato e delle tradizioni del suo territorio. Misteri, intuito e tanta avventura per un'occasione unica di divertimento!

Appuntamento il 28 luglio

L’attività è disponibile nei giorni di apertura del castello nei seguenti orari:

10.30 – 12.00 – 14.00 – 15.30 – 17.00.



I partecipanti avranno la possibilità di visitare i due musei del castello di Magliano Alfieri prima o al termine della sessione di gioco.

Prenotazione obbligatoria

castellomagliano@barolofoundation.it +39 0173 38 66 97



*

MONDOVI'

Domenica 28 luglio in onore di Sant'Anna la chiesa di San Filippo Neri a Mondovì Breo ospita, dopo la santa Messa delle ore 18, un concerto a ingresso gratuito della durata di 45 minuti. A esibirsi saranno Manuela Neyret all'organo, Maurizio Davico al Flauto e Antonio Floccari alla viola.

Informazioni:

+39 0174 42 653

info@sanfilippomondovi.it

https://sanfilippomondovi.it/

A Mondovì torna Ferrone in Festa! La manifestazione si terrà fino a lunedì 29 luglio presso la tensostruttura montata in Largo Piergiorgio Frassati a Mondovì Borgo Ferrone di fronte alla Chiesa Parrocchiale. La festa ha l’obiettivo di essere un’occasione di aggregazione, di incontro, di festa per il rione e per la città con un programma che offre un ampio ventaglio di iniziative e di attività adatte ad ogni fascia di età.

SABATO 27 LUGLIO dalle 10:00 alle 18 “Ferrone Games 2° edizione (giochi di ruolo e giochi da tavolo); dalle 12:30 Pasta per tutti (evento gratuito); dalle 19:30 “Hamburger e panini”; dalle 21:30 “Dj set di Dj Turco ed Aperol Spritz Party;

DOMENICA 28 LUGLIO 2024 dalle 12:30 aperitivo sotto il tendone; dalle 15:00 intrattenimento per bambini, ragazze e famiglie: laboratori in collaborazione con museo della stampa e Ceramica Besio 1842, attività sportive con Olimpic Ferrone, letture ad alta voce con “Little Bibliolibrì itinerante di Cristina Zocco”, Ludobus Proposta 80, costruzioni di palloncini ed olimpiadi poco serie con i “Nulla di Serio”; ore 17: spettacolo “Il baule dei sogni perduti” con il Mago Sereno; per i più grandi visite guidate alle Cappelle di San Bernolfo e di San Bernardo delle Forche; dalle 19:30 “La polenta di Bruno” (euro 10,00) dalle 21:30 Serata di ballo liscio con “Alberto e Simone”

Informazioni:

+39 0174 330 358

iatmondovi@visitcuneese.it

cuidurferun@libero.it



*

MONTALDO MONDOVI'

I fuochi pirotecnici saluteranno la tradizionale Festa patronale di S.Anna Collarea, a Montaldo Mondovì, domenica 28 luglio 2024. Torna l’atteso appuntamento estivo, assai partecipato dalla popolazione e dai turisti, con la processione, “aux flambeaux” e la solenne celebrazione religiosa officiata dal Parroco don Giuseppe Canavese alle ore 21:00.

La locale Pro Loco, dopo il consueto pienone avuto con la Festa della Birra, intende ripetere il successo di pubblico anche con la tradizionale cena della Festa patronale che si svolgerà sabato 27 luglio a partire dalle 20:00 sul campo sportivo della frazione.



*

NIELLA TANARO

Termina oggi 27 luglio a Niella Tanaro Tanarbeer, la tre giorni organizzata dall'associazione "+o- giovani" all'insegna della birra e della musica, in cui si alterneranno band e dj. Si potrà cenare con panini, carne alla griglia e altre specialità e sarà aperto un servizio bar, il tutto presso gli impianti sportivi. Possibilità di bere birra senza glutine, dormire in tenda e partecipare con gruppi di leva.

Sabato 27 luglio a partire dalle ore 19 - DJ set Matteo Zito - Morse band - DJ set ubij - Resident vocalist: Mattew mc

Informazioni:

+39 379 183 4602

piumenogiovani@gmail.com



*

ORMEA

Fino a domenica 28 luglio, torna ad Ormea lo "Street Food Festival". Tre giorni di buon cibo, musica e tanto divertimento vi aspettano! La partecipazione all'evento è libera e gratuita.



Sabato 27 luglio

In serata si esibirà la cover band di Vasco Rossi "Senza Ali-B".

Domenica 28 luglio

Ore 11,00: inizio dell'ultimo giorno del Festival che terminerà nel tardo pomeriggio.

+39 0174 391 101 (Comune di Ormea)

proloco.ormea@tiscali.it



*

PAESANA

Sabato 27 e domenica 28 luglio, a Paesana, la Pro loco vi invita a partecipare a "Festivalle", un originale ed innovativo festival i cui temi principali saranno la musica con i suoi generi e sottogeneri che creeranno energia e trasporto, e la natura, con attività incentrate su di essa e su come costruire un futuro sostenibile e divertente tutti assieme. Ingresso libero

SABATO 27 LUGLIO: ORE 09:00-23:00: 12 ore di Calcetto; Beach volley e Petanque. ORE 10.30-13: laboratorio forestale (realizzato da Walden srl) ORE 15:00: giochi per bimbi e adulti, zone relax attrezzate, piccola biblioteca di provincia, stand forestale. ORE 14.30-17: laboratorio forestale (realizzato da Walden srl) ORE 17:00: Ecologia Capitalista - spettacolo teatrale su ambiente e futuro (in collaborazione con Laboratorio Monviso). ORE 19:00-20:00: yoga al tramonto. MUSICA ORE 18.30-20:00: SUNSET PARTY: musica live chitarra-pianola-voce + promozioni su birra + tramonto. ORE 21:00-22:30: indie-rock band. ORE 23:00: conclusione e premiazione torneo 12 ore. ORE 23:00-02:00: DJ set commerciale e EDM. DOMENICA

28 LUGLIO: ORE 09:00: camminata da Sanfront a Paesana accompagnata da racconti sulla storia e cultura della valle Po, con arrivo per pranzo in loco (in collaborazione con Oasi della Frutta). ORE 09:00-16:00: mostra di arte e artigianato di montagna. ORE 15:00: giochi per bimbi e adulti, zone relax attrezzate, piccola biblioteca di provincia, stand forestale. ORE 16:00: Il Parco e le sue peculiarità (in collaborazione con Parco del Monviso) ORE 17: attività di sopravvivenza in natura MUSICA ORE 09:00: playlist ambient e jazz. ORE 18.30-20:00: SUNSET PARTY: DJ set house + promozioni su birra + tramonto. ORE 21:00-22:30: band pop-rock. ORE 22.30: DJ set Indie e Musica Italiana.

Informazioni: prolocopaesana@gmail.com



*

PARALOUP

Per celebrare la prima storica pastasciutta antifascista condivisa nella piazza di Campegine (RE) dai fratelli Cervi nel 1943, quest'anno - sabato 27 luglio - festeggeremo in nome della solidarietà e della fratellanza, in contrapposizione al “canchero fascista” (Alcide Cervi) anche a Paraloup (Rittana). L'iniziativa della pastasciutta antifascista a Paraloup è inserita nella Rete delle Pastasciutte Antifasciste di Casa Cervi e promossa dalla sezione ANPI di Racconigi. Il costo della giornata comprende il menù per pranzo da 17€ (con acqua, altre bevande escluse) + 3€ per la visita guidata al Museo dei Racconti, a partire dalle ore 11. Per prenotazioni e informazioni: 375 591 43 47 | info@nutorevelli.org.





*

PONTECHIANALE

Si chiudono in questo weekend i numerosi eventi organizzati dalla Pro loco di Pontechianale

27 luglio: Note del Lago, l'annuale appuntamento musicale che riporta la musica in alta Valle Varaita; 28 luglio: Son de la Rue, dalle 10.00 alle 12.00 a Chianale e dalle 14 alle 16 a Pontechianale.

Pro loco Pontechianale

Pontechianale CN

371 777 4594

prolocopontechianale18@gmail.com



*

PRAZZO

Il 27 e 28 luglio Festa Patronale di San Giacu a Prazzo Superiore: Sabato la Notte Bianca con polentata in piazza, a incominciare dal pomeriggio bancarelle per le vie del paese sino a notte fonda con intrattenimento e musica. Domenica alle 11 in piazza Municipio Concerto sul Maira e aperitivo offerto dalla Pro Loco.

Informazioni:

Ecomuseo alta valle Maira



info@ecomuseoaltavallemaira.it

https://ecomuseoaltavallemaira.it



*

RITTANA

Sabato 27 luglio alle ore 21.00 presso la Piazza del Municipio a Rittana concerto dei BOGIANEN. Lo trobar incontra il rap, la viola incontra l'elettronica, il ballo popolare si fonde con la disco dance... I BOGIANEN rappresentano questo con l'obiettivo di fare "bogiare" il più possibile. Luca ai testi e al rap, Cecco alla ghironda e all'elettronica.

Segue alle 22.00 il concerto gratuito de Le Violonaires. Dall’occitano “suonatori di violino” è un collettivo formato da violiniste provenienti dalle valli del cuneese, giovani musiciste che condividono la passione per la valorizzazione della cultura occitana. Lo violon, strumento tradizionale, esprime la ricchezza e la diversità delle tradizioni musicali occitane con un repertorio di brani tratti dalla tradizione orale e scritta, ripercorrendo le regioni del territorio occitano: dalle courentas della val Varacha alle bourreias dell’Auvernha, dai rigodons del Delfinat ai rondeu della Gasconha.

Occit'Amo Festival

coordinamento@fondazionebertoni.it

https://www.occitamo.it /



*

ROBURENT

Sabato 27 luglio dalle ore 21 in Via Sant'Anna a San Giacomo di Roburent, esibizione live di Frankie Hi-Nrg MC, uno dei pioneri dell'hip hop italiano. Ad aprire la serata saranno Donia e On the Moon. Ingresso gratuito.

Informazioni:

Strobe

+39 348 815 0286

+39 349 867 5004

desk@strobecenter.com



*

ROSSANA

La Pro Loco di Rossana vi invita alla 48a Festa d'Estate! Fino al 28 luglio serate all'insegna della buona musica e della convivialità. Sabato 27 luglio Abcd Band; domenica 28 luglio i Trelilu. Tutte le serate sono ad ingresso gratuito.

Informazioni:

prolocorossana@libero.it



*

RODDINO

Torna a Roddino il 27 e 28 luglio il festival Mataria 'd Langa, dal 1992 un appuntamento fisso nel cuore delle Langhe, celebrando musica, arte e cultura.

Concerti di Paolo Bonfanti, Omar Pedrini, Gang, Senza Coloranti Aggiunti, Sanlevigo, Coca Puma , Lucio Corsi.

Presentazioni dei libri di Davide Longo, Marino Severini, Elisa Pira e con un dialogo tra l’umorista Nicoletta Lucheroni e il regista Francesco Tinarelli.

marcoandriano@libero.it +39 348 3519216



*

SALICETO

Sabato 27 luglio alle 16.30 sarà possibile visitare il castello che nasce come fortilizio attorno al XII–XIII secolo. Il feudo appartenne prima al vescovo di Savona, poi al comune di Asti e ai marchesi Del Carretto. Napoleone nel 1796 vi insediò il quartier generale per qualche tempo. Alle 18.00 presso la sala Johann Schanz del castello il giovane Giulio Consoli eseguirà al pianoforte brani di J. S. Bach, W. A. Mozart e C. Debussy. Domenica 28 luglio alle 15.30 è attesissimo il secondo appuntamento con il professor Guido Araldo che illustrerà ciò che ha scoperto durante le sue ricerche a Saliceto che hanno poi visto la luce nel libro Saliceto. La Rennes-le-Château ligure-piemontese: paese unico e straordinario. La simbologia pubblicato nel 2018.



*

SALUZZO

Domenica 28 luglio alle ore 21.00 presso Il Quartiere a Saluzzo, MIO PADRE - APPUNTI SULLA GUERRA CIVILE di Andrea Pennacchi. Un monologo in cui il noto attore padovano racconta, con nostalgia e toccante ironia, il suo tentativo di ricostruire a ritroso l’esperienza vissuta da suo padre Valerio, partigiano, internato e sopravvissuto al campo di concentramento di Ebensee, in Austria. Accompagnato dai musicisti Giorgio Gobbo e Gianluca Segato, Pennacchi porta in scena sé stesso, racconta il suo viaggio di figlio alla ricerca del padre, a cui è costretto a dire addio in silenzio, della sua storia e delle vicissitudini nel suo ritorno in un’Italia devastata dalla guerra. Prevendite www.mailticket.it

Informazioni:

+39 335 725060

info@attraversofestival.it

https://visitsaluzzo.it/



*

SAMPEYRE

Un mese di eventi nel cuore della Valle Varaita, tra sport, cultura e attività per grandi e piccini. Sampeyre si accende per il mese di luglio con appuntamenti da non perdere. Protagonista la Rassegna “Anar e Venir, Anà e Tournà”, dedicata agli emigranti di Sampeyre che, tra fine ‘800 e i primi anni ’50/60 del secolo scorso lasciarono il paese e la valle in cerca di un futuro migliore. Molti tra di loro non hanno dimenticato le loro origini e ogni anno puntualmente ritornano a “casa”. Iniziativa del Comune di Sampeyre in collaborazione con Pro Loco Sampeyre, Lu Cunvent di Rore e il Museo Storico Etnografico.

Sabato 27 luglio mostra personale di Francesco Gallea visitabile sino al 25 agosto in via Roma. La giornata prosegue con la festa a Madonna alpina e, in serata, balli tradizionali a Becetto. Sampeyre si anima, alle ore 21 con musica live e ballo liscio in compagnia de i "Barbera doc" in piazza della Vittoria. Alle ore 21 aperitivo a tema con concerto "note lume di candela" con musica dagli anni '70 ai giorni nostri presso il Centro Sportivo "Poli". La nottata prosegue presso la discoteca "la Bicocca" con un fluo party, a partire dalle 23.30. Domenica 28 luglio, a partire dalle ore 12 grigliata di carne centro sportivo "Poli". In borgata Rore, a partire dalle ore 18.00 . Concerto e merenda sonora "musiche da lontano con La Rueido", rassegna "amar e venir, ana' e tournà", turismo delle radici.

Informazioni:

+ 39 329 3177 579

ufficiodelturismosampeyre@gmail.com

Fino a giovedì 8 agosto Sampeyre ospita la Rassegna “Anar e Venir, Anà e Tournà - Turismo delle Radici”, una serie di appuntamenti dedicati agli emigranti di Sampeyre che, tra fine ‘800 e i primi anni ’50/60 del secolo scorso lasciarono il paese e la valle in cerca di un futuro migliore. Molti tra di loro non hanno dimenticato le loro origini e ogni anno puntualmente e, spesso in estate, ritornano a “casa”.

Domenica 28 Luglio Ore 18:00 Musiche da lontano con La Rueido. Concerto e merenda sonora. Santa Trinità, Rore con Lu Cunvent.

Informazioni:

Museo Storico Etnografico Sampeyre

+39 0175 970022

protocollo@comune.sampeyre.cn.it

https://www.comune.sampeyre.cn.it/pagine/4/Museo-Storico-Etnografico



*

SAN DAMIANO MACRA

Da sabato 27 luglio a sabato 17 agosto a San Damiano Macra, l'associazione Escarton, il Comune e la Pro Loco di San Damiano Macra invitano a "Folk - up": una serie di eventi di musica folk. Ingresso gratuito.

PROGRAMMA: - Sabato 27 luglio: alle ore 15.00 Stage balli folk con Federica Raggi, sotto il Pellerin in Via Roma. A seguire alle ore 21.00 presso l'Area Arena all'aperto Piazzetta Croce al Valore Militare, concerto eseguito da "Alzamantes Hard Folk Band", un gruppo milanese con ritmi popolari e rock e arrangiamenti originali e raffinate. Presenteranno brani mediterranee e del nord Europa, oltre a reinterpretazioni di musiche tradizionali.

Per informazioni contattare il numero: +39 346 6295202



*

SAN GIACOMO DI ROBURENT

Dal 28 luglio 2024 al 04 agosto 2024 a San Giacomo di Roburent ritorna “Sangiacomo in Festival”, XXIV° edizione del Festival Internazionale di Teatro di Figura organizzato dall’Istituto Italiano della Marionetta.



Per il terzo anno il Festival si svolge con la direzione artistica de La Bottega Teatrale di Fontanetto Po (VC). Confermata la programmazione di 8 spettacoli e di 3 laboratori di costruzione ed uno denominato Musical Week incentrato, quest’anno, sulla favola “Alice nel paese delle meraviglie” da vivere e coreografare. Novità: i laboratori saranno realizzati dalle compagnie ospiti.



Il festival conferma anche la dimensione internazionale ospitando due giganti del Teatro di Figura mondiale: dalla Turchia “Cengiz Özek” di Istanbul che, con la sua compagnia, oltre allo spettacolo, terrà un interessantissimo laboratorio di ombre turche da non perdere e dalla vicina Svizzera Michel Poletti che, con la sua compagnia delizierà il pubblico con uno spettacolo di burattini alla francese tutto da godere.



Quest’anno il Festival vuole soffermarsi sulle compagnie e sugli spettacoli che, per la loro natura, hanno fatto la storia del Teatro di Figura in Italia e nel Mondo con la compagnia Teatrino dell’Es di Bologna che presenta “Il Manifesto dei Burattini”, Ivano Rota il suo “Truciolo e il cavallo a dondolo”, la compagnia Gli Alcuni con lo spettacolo “La Regina dell’acqua”, la compagnia delle Stelle con il classico “Fagiolino, Sandrone e la Fata Smemorella”, lo spettacolo inaugurale de La Bottega Teatrale “La Rivolta dei Fantasmi” ed uno spettacolo sperimentale “Kamishimagic” della compagnia Micromundi Teatro.

Informazioni:

Istituto Italiano della Marionetta

sangiacomopuppets@gmail.com



*

SANT'ANNA DI VALDIERI

Sabato 27 e domenica 28 luglio, a partire dalle ore 20,00 di sabato sino alla sera della giornata seguente, ritorna l'attesa "Festa Patronale di Sant'Anna di Valdieri". Un fine settimana di musica e spettacoli per adulti e bambini vi attende! La partecipazione all'evento è libera e gratuita.

SABATO 27 LUGLIO

Ore 20,00: Processione con fiaccolata; Banda musicale ed a seguire rinfresco.



DOMENICA 28 LUGLIO

Ore 15,00: intrattenimento e spettacoli per bambini con Mago Trinchetto e "Truccabimbi".

Ore 18,00: aperitivi e musica con "Dj Dakyj" presso la Tettoia dell'Ecomuseo della Segale.

Informazioni:

Pro Loco Terme e Sant'Anna di Valdieri

prolocosannavaldieri@gmail.com



*

VALDIERI

Sabato 27 luglio, alle ore 21,00 presso l'Arena del Parco Archeologico di Valdieri, si esibirà il gruppo di musica occitana "Li Destartavelà" ("Gli Scavezzacollo" in occitano). Ingresso libero, prenotazione consigliata.

Ingresso libero. Contatti: +39 0171 978 616 | +39 0171 976 850.



*

VERNANTE

XVII Edizione del Festival della Musica in Montagna "Accademie in Valle" - Il 28 luglio a Vernante, in piazza dell’Ala, i ParmaBrass proporranno “Un sabato italiano”. Nati come quintetto d’ottoni, i Parma Brass uniscono voci e percussioni, con un clima musicale allegro che va dal barocco al musical allo swing, sono presenti nei più importanti Festival musicali Italiani.



*

VERZUOLO/OSTANA

Suoni dal Monviso celebra la 20ª edizione con i “Gemellaggi Corali”. Lo start è affidato al doppio appuntamento musicale con il Coro ufficiale della Cattedrale di Matera diretta dal M° Alessandra Barbaro. I Cantori Materani si esibiranno prima in un autentico scrigno di arte e di fede, qual è l’Antica Parrocchiale di Verzuolo sabato 27 luglio alle ore 21.00; poi saliranno in quota, domenica 28 luglio alle ore 16.00, per un omaggio al “Re di Pietra” visto dalla panoramica Ostana. Ingresso gratuito.

Informazioni:

Suoni dal Monviso

info@suonidalmonviso.it

https://www.suonidalmonviso.it/



*

VILLANOVA MONDOVI'

Si chiama “Silent Reading party” ed è un evento nato con l’intento di promuovere l’immersione nella lettura e gli scambi letterari.

Sabato 27 luglio, nella splendida cornice di Villa Corinna a Villanova Mondovì, arriva la prima edizione dell’evento, organizzato dal Comune con il sostegno di Fondazione CRC e in collaborazione con l’associazione “Gli spigolatori”.

Il programma si aprirà alle 16 con l’accoglienza dei partecipanti e i saluti istituzionali. Poi vi saranno due sessioni di lettura intervallate da altrettanti momenti di pausa dedicati allo scambio e alla condivisione delle impressioni letterarie.

L’evento, nell’ambito del progetto “Io, noi e l’algoritmo: etica delle virtù nel XXI secolo”, è gratuito ma con prenotazione obbligatoria (tel. 3491733218).

Verranno messi a disposizione alcuni libri della biblioteca, ma in alternativa è possibile portarne uno con sé da casa, unitamente a una coperta o un cuscino. Vietato l’uso di cellulari e tablet.