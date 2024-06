Domani a Cuneo il primo dei tre appuntamenti con il festival “Modulazioni – Musica senza tempo”

Triplice appuntamento settimanale con “Modulazioni – Musica senza tempo”, il festival di musica antica prodotto da Maestro Società Cooperativa di Cuneo e organizzato da Noau officina culturale.

Mercoledì 12 giugno alle 18.30, presso lo Spazio Famiglie in Cerchio (via Grandis 28/a) di Cuneo, è in programma “CrossCover”, una rielaborazione della musica rinascimentale in chiave moderna ad opera di Visibilium LAB e METS Conservatorio di Cuneo.

Venerdì 14 giugno, alle 21, l’Ensemble Didone Abbandonata porta la musica suonata negli alloggi privati della reggia di Versailles al Museo Diocesano di Cuneo (contrada Mondovì, 15).

Sabato 15 giugno, alle 21, al Museo Diocesano di Cuneo si potrà rivivere la stagione di grande splendore musicale della Venezia di fine ‘500 e prima metà del ‘600 con “In Nativitate Domini”, a cura della Cantica Symphonia. Tutti e tre gli eventi in programma sono ad ingresso libero. Il festival si svolge con il sostegno di Comune di Cuneo, Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e Fondazione CRC e in collaborazione con Conservatorio G.F. Ghedini Cuneo, Fondazione Opere Diocesane Cuneesi, Museo Diocesano Cuneo San Sebastiano, Rondò dei Talenti, Mets (Musica Elettronica & Tecnici del Suono) Cuneo.

Informazioni e programma completo degli appuntamenti sul sito Internet www.modulazioni.net